Глава "Круга добра" рассказал, сколько детей получили помощь от фонда - РИА Новости, 13.02.2026
15:20 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/fond-2074192514.html
Глава "Круга добра" рассказал, сколько детей получили помощь от фонда
Глава "Круга добра" рассказал, сколько детей получили помощь от фонда - РИА Новости, 13.02.2026
Глава "Круга добра" рассказал, сколько детей получили помощь от фонда
Помощь фонда "Круг добра" получили 30 тысяч детей в Российской Федерации, Россия вышла на лидирующее место по раннему выявлению заболеваний и лечению детей,... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:20:00+03:00
2026-02-13T15:20:00+03:00
общество
россия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир путин
https://ria.ru/20260213/putin-2074188404.html
россия
общество, россия, александр ткаченко (протоиерей), владимир путин
Общество, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир Путин
Глава "Круга добра" рассказал, сколько детей получили помощь от фонда

Глава "Круга добра" протоиерей Ткаченко: фонд помог 30 тыс детям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко во время встречи в Международный день защиты детей
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда Круг добра протоиерей Александр Ткаченко во время встречи в Международный день защиты детей - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и руководитель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко во время встречи в Международный день защиты детей
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Помощь фонда "Круг добра" получили 30 тысяч детей в Российской Федерации, Россия вышла на лидирующее место по раннему выявлению заболеваний и лечению детей, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Это все дети (30 тысяч - ред.) с орфанными заболеваниями, для лечения которых есть терапия с доказанной эффективностью, и часть детей получают терапию регулярно. Для некоторых орфанных заболеваний есть генная терапия, и один укол позволяет полностью вылечить это редкое тяжёлое заболевание... Уже сейчас Российская Федерация вышла на лидирующее место по раннему выявлению (заболеваний - ред.) и лечению детей", - сказал Ткаченко.
Он отметил, что успехи фонда "Круг добра" стали возможны благодаря личному вниманию президента и деятельности правительства. "Сейчас для 110 орфанных заболеваний 133 редких инновационных лекарственных препарата доступны", - отметил Ткаченко.
Фонд "Круг добра" создан указом президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
Руководитель фонда "Круг добра" подарил Путину икону
Вчера, 15:12
 
ОбществоРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир Путин
 
 
