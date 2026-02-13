Глава "Круга добра" рассказал, сколько детей получили помощь от фонда

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Помощь фонда "Круг добра" получили 30 тысяч детей в Российской Федерации, Россия вышла на лидирующее место по раннему выявлению заболеваний и лечению детей, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.