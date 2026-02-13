Глава "Круга добра" рассказал, сколько детей получили помощь от фонда

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Помощь фонда "Круг добра" получили 30 тысяч детей в Российской Федерации, Россия вышла на лидирующее место по раннему выявлению заболеваний и лечению детей, сообщил глава фонда протоиерей Александр Ткаченко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Это все дети (30 тысяч - ред.) с орфанными заболеваниями, для лечения которых есть терапия с доказанной эффективностью, и часть детей получают терапию регулярно. Для некоторых орфанных заболеваний есть генная терапия, и один укол позволяет полностью вылечить это редкое тяжёлое заболевание... Уже сейчас Российская Федерация вышла на лидирующее место по раннему выявлению (заболеваний - ред.) и лечению детей", - сказал Ткаченко.
Он отметил, что успехи фонда "Круг добра" стали возможны благодаря личному вниманию президента и деятельности правительства. "Сейчас для 110 орфанных заболеваний 133 редких инновационных лекарственных препарата доступны", - отметил Ткаченко.
Фонд "Круг добра" создан указом президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.