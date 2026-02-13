В ГД рассказали о запрете противоречащих традиционным ценностям фильмов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. В России с 1 марта владельцы онлайн-кинотеатров будут по требованию Роскомнадзора убирать из доступа фильмы, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Новые правила установлены федеральным законом от 31.07.2025 №324-ФЗ, который вступит в силу в первый день весны… Если фильм дискредитирует традиционные ценности, Минкультуры не выдает ему прокатное удостоверение или отзывает ранее выданное. Министерство также может выдать заключение о наличии в фильме материалов, дискредитирующих традиционные ценности. Далее по требованию Роскомнадзора онлайн-кинотеатры должны будут в течение суток прекратить распространение этой картины", - сказала Стенякина.

Она отметила, что Госдума приняла такой закон летом 2025 года, так что у всех участников было время подготовиться к нововведениям.