Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС - РИА Новости, 13.02.2026
13:20 13.02.2026 (обновлено: 15:17 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/fedyaev-2074154578.html
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС - РИА Новости, 13.02.2026
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым стартовал с мыса Канаверал во Флориде, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:20:00+03:00
2026-02-13T15:17:00+03:00
Старт Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Федяевым с мыса Канаверал
Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде. В экипаж также входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
2026-02-13T13:20
true
PT0M34S
Видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом
В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к МКС показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом, передает корреспондент РИА Новости.
2026-02-13T13:20
true
PT1M18S
Отделение первой ступени космического корабля Crew Dragon
РИА Новости публикует кадры отделения первой ступени космического корабля Crew Dragon, на котором миссия Crew-12 с российским космонавтом Федяевым отправилась на МКС.
2026-02-13T13:20
true
PT0M48S
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС

Crew Dragon с Федяевым и еще 3 космонавтами отправился к МКС

МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида), 13 фев — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым стартовал с мыса Канаверал во Флориде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Вместе с Федяевым в экипаж входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Изначально НАСА и SpaceX рассчитывали отправить миссию Crew-12 к МКС 12 февраля, но старт перенесли из-за неблагоприятных погодных условий.
На МКС экипажу предстоит провести ряд научных исследований. Один из ключевых экспериментов должен помочь понять, как бактерии, вызывающие пневмонию, приводят к долгосрочным повреждениям сердца. Ожидается, что результаты работы расширят понимание влияния инфекций на сердечно-сосудистую систему как в космосе, так и на Земле.
Еще одно исследование посвящено адаптации организма к условиям низкой гравитации: астронавты будут проводить ультразвуковые обследования кровеносных сосудов, что позволит точнее оценить физиологические изменения во время длительных космических полетов.
Космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС
8 февраля, 23:12
 
