Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС - РИА Новости, 13.02.2026
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Космический корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым стартовал с мыса Канаверал во Флориде, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:20:00+03:00
2026-02-13T13:20:00+03:00
2026-02-13T15:17:00+03:00
Старт Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Федяевым с мыса Канаверал
Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым стартовал к МКС с мыса Канаверал во Флориде. В экипаж также входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
2026-02-13T13:20
true
PT0M34S
Видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом
В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к МКС показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом, передает корреспондент РИА Новости.
2026-02-13T13:20
true
PT1M18S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074155274_294:0:1734:1080_1920x0_80_0_0_1b5f06455d8fd00ca91a2d51317c923b.jpg
Отделение первой ступени космического корабля Crew Dragon
РИА Новости публикует кадры отделения первой ступени космического корабля Crew Dragon, на котором миссия Crew-12 с российским космонавтом Федяевым отправилась на МКС.
2026-02-13T13:20
true
PT0M48S
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Crew Dragon с Федяевым и еще 3 космонавтами отправился к МКС