В пресс-центре НАСА показали видео с российским космонавтом
В пресс-центре НАСА показали видео с российским космонавтом - РИА Новости, 13.02.2026
В пресс-центре НАСА показали видео с российским космонавтом
В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к Международной космической станции показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей... РИА Новости, 13.02.2026
Видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом
В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к МКС показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-центре НАСА показали видео с российским космонавтом
Космонавт Федяев в видео НАСА рассказал об ощущениях перед полетом на МКС