В пресс-центре НАСА показали видео с российским космонавтом - РИА Новости, 13.02.2026
13:15 13.02.2026
В пресс-центре НАСА показали видео с российским космонавтом
В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к Международной космической станции показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей...
в мире
2026
Видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом
В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к МКС показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом, передает корреспондент РИА Новости.
В пресс-центре НАСА показали видео с российским космонавтом

Космонавт Федяев в видео НАСА рассказал об ощущениях перед полетом на МКС

МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида), 13 фев — РИА Новости. В пресс-центре НАСА перед запуском миссии Crew-12 к Международной космической станции показали видео на русском языке, в котором российский космонавт Андрей Федяев описывает свои ощущения перед полетом, передает корреспондент РИА Новости.
"Меня зовут Андрей Федяев, я специалист полета Crew-12 на Международную космическую станцию. Это колоссальный объект. Я знаю, что это самый дорогой объект, который человечество за всю свою историю построило именно совместно. То есть это огромнейший международный проект, который работает уже больше 25 лет... Естественно, это волнительно", - сказал Федяев на родном языке.
Он отметил слаженность экипажа, в который также входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй и астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.
Видео сопровождалось английскими субтитрами.
Для Федяева это уже второй полет на МКС. В первый раз в космос он отправлялся в 2023 году в составе миссии Crew-6.
Ожидается, что пуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем SpaceX Dragon с мыса Канаверал во Флориде состоится около 13.15 мск.
