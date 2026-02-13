Рейтинг@Mail.ru
Замгубернатора Челябинской области сотрудничает со следствием
17:48 13.02.2026
Замгубернатора Челябинской области сотрудничает со следствием
Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сотрудничает со следствием, сообщили РИА... РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сотрудничает со следствием, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обвиняемый сотрудничает со следствием", — сказал собеседник агентства.
Басманный суд Москвы заключил Фалейчика под стражу до 12 апреля.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 12 апреля", — огласил решение судья.
Фалейчику предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2021–2023 годах, занимая пост главы Копейского городского округа, он получил 1,88 миллиона рублей от директора ООО "Юность" за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского лагеря "Юность".
