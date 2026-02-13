https://ria.ru/20260213/faleychik-2074245584.html
Замгубернатора Челябинской области сотрудничает со следствием
Заместитель губернатора Челябинской области Андрей Фалейчик, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, сотрудничает со следствием, сообщили РИА... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T17:58:00+03:00
