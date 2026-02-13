Кровь на улицах: Ротшильды готовятся уничтожить Евросоюз

ЕС садится на иглу. Кредитную. Сажают брюссельских со товарищи (там мелькают еще и парижские, берлинские, римские и все остальные — минус Венгрия и Словакия) на займы те, чье влияние и могущество веками составлялось из выданных денежных ссуд. Под разный, но всегда грабительский процент и непременно на колоссальные суммы. Должники — правительства, короли или императоры, президенты и премьеры. А когда казна монаршая или республиканская пустела — они ж занимали чужие и на время, а отдавали свои и навсегда, — должников отправляли в отвал.

Политических инструментов такого рода при ничем не ограниченных бюджетах было с избытком. Закосить можно было оформление под бунт, под революцию, демократические выборы и (или) референдумы.

В замке Алден Бизен, что в Бельгии , к примерно тому же маршруту — в отвал и с концами — вчера готовились еэсовские. Их неформальный саммит (сами они его назвали ретритом, вроде как на йогу с детоксом собрались) был про то, у кого бы взять денег.

Еэсовским позарез нужно 800 миллиардов для продолжения войны с нами, несколько сотен миллиардов для системной поддержки бюджета Незалежной. Кругом-бегом и на поддержание собственных военно-технических коллективных штанов им тоже нужны сотни миллиардов.

Гигантов мысли и отцов с матерями нынешней очень нищей европейской демократии должны спасти примерно полтора триллиона евро.

Поскольку своих денег у ЕС не осталось (общий долг превышает 80 с лишним процентов от всего ВВП этого сообщества голодранцев), то ЕС в лице фон дер Ляйен, Каллас , Макрона, Мерца и Мелони уже сегодня (а в крайнем случае — в ближайший понедельник) пойдут на поклон к заимодавцам.

Это совсем не молодые и прогрессивные международные инвесторы, верящие в "прогресс и демократию".

А пусть и убеленные сединами, пусть и с мягкими манерами, но самые главные финансовые хищники. И в очень существенной степени — зачинщики практически всех геополитических военных кризисов на субконтиненте. Это Ротшильды

И не надо сразу про "конспирологию". Последние две с половиной сотни лет войны на субконтиненте для этой семьи всегда были источником обогащения по экспоненте.

"Покупайте, пока льется кровь", — сказал Натан Майер Ротшильд, устроивший панику на бирже после сражения под Ватерлоо. Он тогда единственный знал, что Бонапарт разбит. Пока Натан Майер помогал Веллингтону — герцог командовал коалицией союзников, его родной брат Джеймс Майер де Ротшильд ссужал деньгами Наполеона — в частности, финансировал "русский поход" императора Франции . Все знают, чем он закончился для Наполеона. А вот де Ротшильд чуть ли не утроил семейный бизнес.

Давайте не прятаться за политологическую терминологию и скажем как есть: нам противостоит не невежественная Кая Каллас, не реваншистка с реваншистом вроде фон дер Ляйен и Фридриха Мерца и не Макрон с его вечно подбитым глазом. Нам противостоят не эти назначенные под видом "выборов" марионетки. С нами сражаются, ставя на наше уничтожение, умные, влиятельные, бесконечно ресурсные люди, чьи прибыли сегодня, завтра и послезавтра зависят от того, кто в этой войне одержит верх.

Как поступают с теми, кого Ротшильды уничтожают, мы видим на примере отнюдь не Украины , а Западной Европы

Ей когда-то в приказном порядке всучили единую валюту, уничтожив тем самым суверенитет. Главный признак суверенитета — не условный Макрон в Елисейском дворце, а возможность собственной эмиссии собственной же валюты. Затем Европу нагнули, чтобы она пошуровала на Ближнем Востоке (снова та самая кровь на улицах и волатильные рынки, как и нестабильные котировки). Потом, помахав перед глупой, полунищей и готовой на все "прогрессивной майданной общественностью" кружевными труселями, втравили Украину — и Европу, пусть и опосредованно — в конфликт с Россией

Кровь должна течь по улицам, иначе Ротшильды перестанут быть Ротшильдами, то есть они перестанут кратно и на порядки умножать свою банковскую прибыль.

Поскольку мы выстояли, заставив принять в расчет и наши озабоченности, и наши интересы, и нашу безопасность, и у крови на улицах появился шанс иссякнуть, те, кто держал и продолжают держать в кармане и парламенты, и правительства, и верховную исполнительную власть, добрались до европейских "белых косточек" и "правильных кровяных телец".

Сегодня европейские политики готовятся к эмиссии евробондов на сотни миллиардов. Обслуживать долги по которым у них не получится.

Евробонды — специалитет Ротшильдов. Они их изобрели.

Название тогда было другим. Но действие этого инструмента по финансированию войн не изменилось. Что в Крымскую войну, что в Первую мировую — эти векселя обогащали Ротшильдов. И способствовали массовому кровопролитию. Как на полях сражений, так и на улицах. Любая нестабильность, даже связанная с массовой гибелью людей, — всего лишь способ игры на понижение. Чтобы потом сыграть на повышение.

Пустить под нож европейцев, чтобы подзаработать? Да не вопрос ни в малейшей степени.

Грохнуть весь ЕС с его "райскими садами и парками"? Да вы вообще о чем?

Еэсовские сами уже принесли веревку и табуретку подвинули, встав в очередь к долговой виселице. Не для того даже, чтобы нас уничтожить — они поняли, что это невозможно, — а чтобы удружить и услужить тем, кто их выдвинул в политики.