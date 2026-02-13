Рейтинг@Mail.ru
08:00 13.02.2026 (обновлено: 08:05 13.02.2026)
Кровь на улицах: Ротшильды готовятся уничтожить Евросоюз
ЕС садится на иглу. Кредитную. Сажают брюссельских со товарищи (там мелькают еще и парижские, берлинские, римские и все остальные — минус Венгрия и Словакия) на РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T08:00:00+03:00
2026-02-13T08:05:00+03:00
Елена Караева
Елена Караева
европа, украина, венгрия, ротшильды, кайя каллас, фридрих мерц, евросоюз
© РИА Новости
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости
Елена Караева
Елена Караева
ЕС садится на иглу. Кредитную. Сажают брюссельских со товарищи (там мелькают еще и парижские, берлинские, римские и все остальные — минус Венгрия и Словакия) на займы те, чье влияние и могущество веками составлялось из выданных денежных ссуд. Под разный, но всегда грабительский процент и непременно на колоссальные суммы. Должники — правительства, короли или императоры, президенты и премьеры. А когда казна монаршая или республиканская пустела — они ж занимали чужие и на время, а отдавали свои и навсегда, — должников отправляли в отвал.
Политических инструментов такого рода при ничем не ограниченных бюджетах было с избытком. Закосить можно было оформление под бунт, под революцию, демократические выборы и (или) референдумы.
Главный личный враг Путина придумал, как оставить Украину без штанов
4 февраля, 08:00
Главный личный враг Путина придумал, как оставить Украину без штанов
4 февраля, 08:00
В замке Алден Бизен, что в Бельгии, к примерно тому же маршруту — в отвал и с концами — вчера готовились еэсовские. Их неформальный саммит (сами они его назвали ретритом, вроде как на йогу с детоксом собрались) был про то, у кого бы взять денег.
Еэсовским позарез нужно 800 миллиардов для продолжения войны с нами, несколько сотен миллиардов для системной поддержки бюджета Незалежной. Кругом-бегом и на поддержание собственных военно-технических коллективных штанов им тоже нужны сотни миллиардов.
Гигантов мысли и отцов с матерями нынешней очень нищей европейской демократии должны спасти примерно полтора триллиона евро.
Поскольку своих денег у ЕС не осталось (общий долг превышает 80 с лишним процентов от всего ВВП этого сообщества голодранцев), то ЕС в лице фон дер Ляйен, Каллас, Макрона, Мерца и Мелони уже сегодня (а в крайнем случае — в ближайший понедельник) пойдут на поклон к заимодавцам.
Это совсем не молодые и прогрессивные международные инвесторы, верящие в "прогресс и демократию".
А пусть и убеленные сединами, пусть и с мягкими манерами, но самые главные финансовые хищники. И в очень существенной степени — зачинщики практически всех геополитических военных кризисов на субконтиненте. Это Ротшильды.
И не надо сразу про "конспирологию". Последние две с половиной сотни лет войны на субконтиненте для этой семьи всегда были источником обогащения по экспоненте.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Ротшильды и другие". В США раскрыли, какое богатство может получить Россия
10 февраля, 03:31
"Покупайте, пока льется кровь", — сказал Натан Майер Ротшильд, устроивший панику на бирже после сражения под Ватерлоо. Он тогда единственный знал, что Бонапарт разбит. Пока Натан Майер помогал Веллингтону — герцог командовал коалицией союзников, его родной брат Джеймс Майер де Ротшильд ссужал деньгами Наполеона — в частности, финансировал "русский поход" императора Франции. Все знают, чем он закончился для Наполеона. А вот де Ротшильд чуть ли не утроил семейный бизнес.
Давайте не прятаться за политологическую терминологию и скажем как есть: нам противостоит не невежественная Кая Каллас, не реваншистка с реваншистом вроде фон дер Ляйен и Фридриха Мерца и не Макрон с его вечно подбитым глазом. Нам противостоят не эти назначенные под видом "выборов" марионетки. С нами сражаются, ставя на наше уничтожение, умные, влиятельные, бесконечно ресурсные люди, чьи прибыли сегодня, завтра и послезавтра зависят от того, кто в этой войне одержит верх.
Как поступают с теми, кого Ротшильды уничтожают, мы видим на примере отнюдь не Украины, а Западной Европы.
Ей когда-то в приказном порядке всучили единую валюту, уничтожив тем самым суверенитет. Главный признак суверенитета — не условный Макрон в Елисейском дворце, а возможность собственной эмиссии собственной же валюты. Затем Европу нагнули, чтобы она пошуровала на Ближнем Востоке (снова та самая кровь на улицах и волатильные рынки, как и нестабильные котировки). Потом, помахав перед глупой, полунищей и готовой на все "прогрессивной майданной общественностью" кружевными труселями, втравили Украину — и Европу, пусть и опосредованно — в конфликт с Россией.
Кровь должна течь по улицам, иначе Ротшильды перестанут быть Ротшильдами, то есть они перестанут кратно и на порядки умножать свою банковскую прибыль.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
В письмах Эпштейна нашли его переписку с Ротшильдами о "майдане" на Украине
1 февраля, 12:24
Поскольку мы выстояли, заставив принять в расчет и наши озабоченности, и наши интересы, и нашу безопасность, и у крови на улицах появился шанс иссякнуть, те, кто держал и продолжают держать в кармане и парламенты, и правительства, и верховную исполнительную власть, добрались до европейских "белых косточек" и "правильных кровяных телец".
Сегодня европейские политики готовятся к эмиссии евробондов на сотни миллиардов. Обслуживать долги по которым у них не получится.
Евробонды — специалитет Ротшильдов. Они их изобрели.
Название тогда было другим. Но действие этого инструмента по финансированию войн не изменилось. Что в Крымскую войну, что в Первую мировую — эти векселя обогащали Ротшильдов. И способствовали массовому кровопролитию. Как на полях сражений, так и на улицах. Любая нестабильность, даже связанная с массовой гибелью людей, — всего лишь способ игры на понижение. Чтобы потом сыграть на повышение.
Пустить под нож европейцев, чтобы подзаработать? Да не вопрос ни в малейшей степени.
Грохнуть весь ЕС с его "райскими садами и парками"? Да вы вообще о чем?
Еэсовские сами уже принесли веревку и табуретку подвинули, встав в очередь к долговой виселице. Не для того даже, чтобы нас уничтожить — они поняли, что это невозможно, — а чтобы удружить и услужить тем, кто их выдвинул в политики.
Сегодня Европа завела для себя таймер последнего отсчета. В мире, где кровопролитие — лишь способ заработать, такой финал был абсолютно предсказуем.
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
Европа против Евросоюза: в Брюсселе знают, что делают
6 февраля, 08:00
 
