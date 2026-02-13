Рейтинг@Mail.ru
FT: европейские чиновники нервничают в ожидании выступления Рубио - РИА Новости, 13.02.2026
23:25 13.02.2026
FT: европейские чиновники нервничают в ожидании выступления Рубио
в мире
сша
европа
россия
дональд трамп
марко рубио
мюнхенская конференция по безопасности
сша
европа
россия
в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, марко рубио, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Марко Рубио, Мюнхенская конференция по безопасности
© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейские чиновники нервничают в свете предстоящего выступления госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности в ожидании прояснения позиции американского президента Дональда Трампа в отношении исторических союзников Штатов, сообщила газета Financial Times.
В преддверии мероприятия Financial Times со ссылкой на свои источники написала, что участники успокоились, узнав, что в этом году в ней не будут участвовать Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
Вчера, 04:59
Рубио назвал тему послания Европе на Мюнхенской конференции
Вчера, 04:59
"Европейские чиновники нервно ожидают выступления (Рубио - ред,), чтобы понять взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США", - говорится в публикации издания.
Сенатор Демократической партии США Питер Уэлч подчеркнул в комментарии газете, что "самые страшные опасения" союзников США, в частности Европы, сбываются: "они остались предоставлены сами себе".
Вэнс 14 февраля 2025 года выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, обрушившись с критикой на европейские страны. Он заявил, что Европе угрожает цензура, и призвал правительства Запада учитывать мнения своих граждан, а не относиться к ним, как к "обученным животным" или винтикам глобальной экономики. По его словам, главная угроза Европе исходит не от России и Китая, а таится внутри нее самой. В качестве примеров он привел отмену итогов выборов в Румынии и риск повторения этого сценария в Германии.
Мюнхенская конференция по безопасности проходит в центре города с пятницы по воскресенье.
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Вчера, 21:12
Рубио пропустил встречу по Украине на Мюнхенской конференции
Вчера, 21:12
 
