https://ria.ru/20260213/evropa-2074303585.html
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы - РИА Новости, 13.02.2026
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы
Сохранение трансатлантических связей необходимо, так как без участия США Европа не сможет должным образом обеспечить свою безопасность, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:04:00+03:00
2026-02-13T22:04:00+03:00
2026-02-13T22:04:00+03:00
в мире
сша
европа
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260213/gensek-2074212598.html
https://ria.ru/20260213/ssha-2074246259.html
сша
европа
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, нидерланды
В мире, США, Европа, Нидерланды
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы
Ван Вил: безопасность Европы по-прежнему зависит от вовлеченности США
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Сохранение трансатлантических связей необходимо, так как без участия США Европа не сможет должным образом обеспечить свою безопасность, заявил в пятницу глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
"В мире нет мощи, подобной американской. Мы видим это сейчас в конфликтах, которые необходимо разрешать по всему миру. Без участия и давления США ничего не получится", - сказал ван Вил, выступая в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
По его словам, без американской помощи европейская безопасность не будет такой, какой она является сегодня.
"Поэтому, несмотря на все испытания и невзгоды, которые мы переживаем в наших трансатлантических связях - и я не буду отрицать, что они есть - прежде всего нашей целью должно быть сохранение этих трансатлантических связей, сохранение участия США в делах Европы
, потому что это также в интересах США", - считает министр.
Ван Вил также отметил важность сохранения участия США в делах Украины
, потому что это, по его мнению, также отвечает интересам Вашингтона
.