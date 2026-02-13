В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы

МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Сохранение трансатлантических связей необходимо, так как без участия США Европа не сможет должным образом обеспечить свою безопасность, заявил в пятницу глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.

"В мире нет мощи, подобной американской. Мы видим это сейчас в конфликтах, которые необходимо разрешать по всему миру. Без участия и давления США ничего не получится", - сказал ван Вил, выступая в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.