Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/evropa-2074303585.html
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы - РИА Новости, 13.02.2026
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы
Сохранение трансатлантических связей необходимо, так как без участия США Европа не сможет должным образом обеспечить свою безопасность, заявил в пятницу глава... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T22:04:00+03:00
2026-02-13T22:04:00+03:00
в мире
сша
европа
нидерланды
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260213/gensek-2074212598.html
https://ria.ru/20260213/ssha-2074246259.html
сша
европа
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, нидерланды
В мире, США, Европа, Нидерланды
В Нидерландах рассказали, от чего зависит безопасность Европы

Ван Вил: безопасность Европы по-прежнему зависит от вовлеченности США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МЮНХЕН, 13 фев - РИА Новости. Сохранение трансатлантических связей необходимо, так как без участия США Европа не сможет должным образом обеспечить свою безопасность, заявил в пятницу глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
"В мире нет мощи, подобной американской. Мы видим это сейчас в конфликтах, которые необходимо разрешать по всему миру. Без участия и давления США ничего не получится", - сказал ван Вил, выступая в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
США сохранят ядерное и военное присутствие в Европе, заявил Рютте
Вчера, 16:23
По его словам, без американской помощи европейская безопасность не будет такой, какой она является сегодня.
"Поэтому, несмотря на все испытания и невзгоды, которые мы переживаем в наших трансатлантических связях - и я не буду отрицать, что они есть - прежде всего нашей целью должно быть сохранение этих трансатлантических связей, сохранение участия США в делах Европы, потому что это также в интересах США", - считает министр.
Ван Вил также отметил важность сохранения участия США в делах Украины, потому что это, по его мнению, также отвечает интересам Вашингтона.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
США распространяют гарантии ядерного сдерживания на Европу, пишут СМИ
Вчера, 17:50
 
В миреСШАЕвропаНидерланды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала