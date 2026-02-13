Рейтинг@Mail.ru
15:06 13.02.2026
СМИ узнали о тайных переговорах стран Европы о создании ядерного оружия
СМИ узнали о тайных переговорах стран Европы о создании ядерного оружия

Bloomberg: европейские страны ведут тайные переговоры о создании ядерного оружия

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Страны Европы с военными объектами США, расположенные вблизи с РФ, впервые со времен холодной войны "осторожно" ведут тайные переговоры о создании собственных средств ядерного сдерживания, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между правительствами и военными ведомствами.
"Теперь, впервые с момента окончания холодной войны, европейские столицы обсуждают, как разработать свое собственное средство ядерного сдерживания... Они (переговоры - ред.) проходят на глубоком военном уровне, и даже министры могут не знать о них", - говорится в материале агентства.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
NBC: в Европе обсуждают разработку ядерного оружия из-за разногласий с США
22 января, 12:20
По словам одного из собеседников Блумберг, переговоры проходят в двустороннем или трехстороннем формате между странами, которые связывают доверительные отношения. Отмечается, что страны-участницы обсуждений, как правило, расположены неподалеку от России, а на их территории есть военные объекты США. По словам источника, переговорщики действуют с осторожностью, следя за тем, какие сигналы они посылают РФ.
"Но если страны захотят разработать собственный (ядерный - ред.) арсенал, это потребует болезненных решений - высоких издержек и нарушений международных договоров, - или принятие того факта, что согласие на защиту союзника влечет за собой вероятность самим быть атакованными", - отмечает агентство.
Как подчеркивает Блумберг, эксперты полагают, что большинство стран континента не смогут позволить себе заменить американский ядерный "зонтик" собственным. Так, Великобритания и Франция ежегодно тратят на обслуживание своих арсеналов суммарно около 12 миллиардов долларов - больше половины годового оборонного бюджета Швеции.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта 2025 заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. После этого польский премьер Дональд Туск заявил, что Европа должна вступить в гонку вооружений с РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Позднее он также заявил, что можно только выразить сожаление, что из Варшавы и Парижа звучат конфронтационные милитаристские заявления.
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ
6 февраля, 12:59
Каллас хочет обсудить собственное ядерное сдерживание Европы, пишут СМИ
6 февраля, 12:59
 
В мире, Россия, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз
 
 
