Эксперт оценила геополитическое влияние Европы - РИА Новости, 13.02.2026
14:42 13.02.2026
Эксперт оценила геополитическое влияние Европы
Геополитическое влияние Европы слабо, у нее нет ни ядерного оружия, ни природных ресурсов, только большое количество партнеров, считает глава отдела геополитики
2026-02-13T14:42:00+03:00
2026-02-13T14:42:00+03:00
Эксперт оценила геополитическое влияние Европы

Аналитик Розенберг: геополитическое влияние Европы слабо, у нее нет ресурсов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Геополитическое влияние Европы слабо, у нее нет ни ядерного оружия, ни природных ресурсов, только большое количество партнеров, считает глава отдела геополитики аналитической компании Amundi Investment Institute Анна Розенберг.
"Стало ясно, что Европа, по сути, не обладает большим геополитическим влиянием в мире... Потому что в многополярном мире такого плана значение имеет наличие военной силы - лучше всего в виде ядерного оружия, - природных ресурсов, от которых зависит кто-то еще, например, продовольствия, энергии, редкоземельных металлов, а также наличие большого количества партнеров", - заявила Розенберг в комментарии агентству Блумберг.
По ее словам, из всего перечисленного Европа сильна только в последнем.
