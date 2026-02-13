https://ria.ru/20260213/evropa-2074179748.html
Эксперт оценила геополитическое влияние Европы
Эксперт оценила геополитическое влияние Европы
Эксперт оценила геополитическое влияние Европы
Геополитическое влияние Европы слабо, у нее нет ни ядерного оружия, ни природных ресурсов, только большое количество партнеров, считает глава отдела геополитики
в мире
европа
евросоюз
европа
в мире, европа, евросоюз
Эксперт оценила геополитическое влияние Европы
Аналитик Розенберг: геополитическое влияние Европы слабо, у нее нет ресурсов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Геополитическое влияние Европы слабо, у нее нет ни ядерного оружия, ни природных ресурсов, только большое количество партнеров, считает глава отдела геополитики аналитической компании Amundi Investment Institute Анна Розенберг.
"Стало ясно, что Европа
, по сути, не обладает большим геополитическим влиянием в мире... Потому что в многополярном мире такого плана значение имеет наличие военной силы - лучше всего в виде ядерного оружия, - природных ресурсов, от которых зависит кто-то еще, например, продовольствия, энергии, редкоземельных металлов, а также наличие большого количества партнеров", - заявила Розенберг в комментарии агентству Блумберг.
По ее словам, из всего перечисленного Европа сильна только в последнем.