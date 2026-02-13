Рютте заявил, что в Европе изменился взгляд на коллективную безопасность

БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.

"Сдвиг в мышлении заключается в том, что вчера в этом зале мы чувствовали себя едиными. Европа действительно набирает обороты. Европа берет на себя все большую руководящую роль в НАТО. Европа готова тратить больше на оборону, на безопасность", - сказал он, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.