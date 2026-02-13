Рейтинг@Mail.ru
Рютте заявил, что в Европе изменился взгляд на коллективную безопасность
14:13 13.02.2026 (обновлено: 15:39 13.02.2026)
Рютте заявил, что в Европе изменился взгляд на коллективную безопасность
Рютте заявил, что в Европе изменился взгляд на коллективную безопасность - РИА Новости, 13.02.2026
Рютте заявил, что в Европе изменился взгляд на коллективную безопасность
Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
европа
сша
гаага
марк рютте
дональд трамп
нато
европа
сша
гаага
в мире, европа, сша, гаага, марк рютте, дональд трамп, нато
В мире, Европа, США, Гаага, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО
Рютте заявил, что в Европе изменился взгляд на коллективную безопасность

Рютте: Европа берет руководящую роль в НАТО и готова тратить больше на оборону

© Getty Images / picture alliance/Marijan MuratГенсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Getty Images / picture alliance/Marijan Murat
Генсек НАТО Марк Рютте на Мюнхенской конференции по безопасности. 13 февраля 2026
БРЮССЕЛЬ, 13 фев - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.
Как рассказал Рютте, после встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе он почувствовал, что у Европы поменялся настрой. По его словам, европейские страны десятилетиями слушали жалобы со стороны США о том, что Европа выделяет недостаточно средств на оборону, но со времен саммита в Гааге ситуация изменилась.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В США призвали перезапустить НАТО по модели времен холодной войны
12 февраля, 21:55
"Сдвиг в мышлении заключается в том, что вчера в этом зале мы чувствовали себя едиными. Европа действительно набирает обороты. Европа берет на себя все большую руководящую роль в НАТО. Европа готова тратить больше на оборону, на безопасность", - сказал он, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В Гааге 24-25 июня 2025 года прошел первый после избрания Дональда Трампа на пост президента США саммит НАТО. Американский лидер неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и требовал от всех стран-участниц повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.
Итогом саммита стало условное обязательство государств-членов к 2035 году ежегодно выделять 5% ВВП на оборону. Этот пункт был включен в итоговое заявление, несмотря на позицию Испании, которая просила включить в заявление более гибкую формулировку.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Хороший мальчик". Рютте унизили после его абсурдного заявления
Вчера, 10:30
 
В миреЕвропаСШАГаагаМарк РюттеДональд ТрампНАТО
 
 
