В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
13:40 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/evropa-2074159789.html
В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ
В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ
Европейские страны столкнулись с расколом внутри ЕС на фоне попыток взять на себя ведущую роль в НАТО, сообщает портал Euractiv. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:40:00+03:00
2026-02-13T13:40:00+03:00
в мире
европа
гренландия
сша
нато
евросоюз
европа
гренландия
сша
в мире, европа, гренландия, сша, нато, евросоюз
В мире, Европа, Гренландия, США, НАТО, Евросоюз
В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ

Euractiv: в ЕС произошел раскол из-за НАТО

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейские страны столкнулись с расколом внутри ЕС на фоне попыток взять на себя ведущую роль в НАТО, сообщает портал Euractiv.
Портал пишет, что главным уроком, извлеченным странами ЕС из кризиса вокруг Гренландии на фоне притязаний на нее США, стала необходимость в скором переходе к НАТО, в котором Европа играла бы ведущую роль. Портал отмечает, что оптимистичным сценарием для европейцев будет переход к такому положению в течение пяти-десяти лет. При этом, как отмечает Euractiv, несмотря на заинтересованность европейских стран в быстром переходе к НАТО с большим влиянием Европы, что включает в себя обладание собственным ядерным оружием, на континенте произошел раскол.
"Раскол внутри Европы уже виден, пока северные и восточные союзники (по НАТО - ред.), а именно прибалтийские государства, страны Скандинавии, Германия и Нидерланды, увеличивают (расходы на оборону - ред.), такие южные союзники, как Испания, так же, как и двое крупнейших членов НАТО - Франция и Великобритания, отстают в расходах на оборону и сталкиваются с внутренними политическими проблемами", - пишет портал.
Ранее портал сообщал, что план перевооружения ЕС столкнулся с трудностями, так как власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса испытывают проблемы в вопросах координации действий в рамках реализации плана.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Макрон призвал ЕС к обсуждению с Россией архитектуры евробезопасности
12 февраля, 21:04
 
В миреЕвропаГренландияСШАНАТОЕвросоюз
 
 
