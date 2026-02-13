В Евросоюзе произошел раскол, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Европейские страны столкнулись с расколом внутри ЕС на фоне попыток взять на себя ведущую роль в НАТО, сообщает портал Euractiv.
Портал пишет, что главным уроком, извлеченным странами ЕС из кризиса вокруг Гренландии на фоне притязаний на нее США, стала необходимость в скором переходе к НАТО, в котором Европа играла бы ведущую роль. Портал отмечает, что оптимистичным сценарием для европейцев будет переход к такому положению в течение пяти-десяти лет. При этом, как отмечает Euractiv, несмотря на заинтересованность европейских стран в быстром переходе к НАТО с большим влиянием Европы, что включает в себя обладание собственным ядерным оружием, на континенте произошел раскол.
"Раскол внутри Европы уже виден, пока северные и восточные союзники (по НАТО - ред.), а именно прибалтийские государства, страны Скандинавии, Германия и Нидерланды, увеличивают (расходы на оборону - ред.), такие южные союзники, как Испания, так же, как и двое крупнейших членов НАТО - Франция и Великобритания, отстают в расходах на оборону и сталкиваются с внутренними политическими проблемами", - пишет портал.
Ранее портал сообщал, что план перевооружения ЕС столкнулся с трудностями, так как власти стран Евросоюза и представители военно-промышленного комплекса испытывают проблемы в вопросах координации действий в рамках реализации плана.