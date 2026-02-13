БРАТИСЛАВА, 13 фев - РИА Новости. Европа находится в стрессе и страхе, из региона уходят серьезные компании из-за утраты Европейским союзом конкурентоспособности, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Вся Европа в стрессе и страхе. Мы все знаем, что если ничего не сделаем в этом году или в начале следующего года, то от нас будут постепенно уходить новые и новые фирмы. Некоторые премьеры говорили о том, какие серьезные фирмы ушли с их территории, сколько процентов мы потеряли в химической промышленности и других отраслях. У нас в Европе серьезная проблема", - сказал Фицо журналистам по итогам неформального саммита в Брюсселе , его комментарий опубликован в социальной сети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская).

Он сообщил, что Европейская комиссия должна будет представить свои предложения по повышению конкурентоспособности Евросоюза на саммите в марте.

"Нас сейчас, прежде всего, беспокоит цена на электроэнергию", - отметил Фицо.

В четверг Фицо заявил, что если Европейский союз не будет решать свои проблемы, прежде всего с высокими ценами на электроэнергию, то превратится в музей под открытым небом, который будут посещать богатые китайцы.