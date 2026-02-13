Рейтинг@Mail.ru
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:11 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/evakuatsiya-2074082498.html
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей - РИА Новости, 13.02.2026
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей
Занимающимся принудительной эвакуацией детей из Донбасса украинским службам платили за каждого ребенка порядка 25 тысяч гривен (порядка 45 тысяч рублей),... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:11:00+03:00
2026-02-13T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
украина
россия
денис пушилин
валерий герасимов
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_a9609afb6a8e8980e49f6f55f1ee0e65.jpg
https://ria.ru/20260119/evakuatsiya-2068766692.html
северск
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983689251_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_bc3aedc3f1f21a8a5e962df99e36098a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, украина, россия, денис пушилин, валерий герасимов, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Северск, Украина, Россия, Денис Пушилин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, В мире
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей

РИА Новости: украинским службам платят 25 тыс гривен за эвакуированного ребенка

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский во время эвакуации
Украинский полицейский во время эвакуации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский во время эвакуации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Занимающимся принудительной эвакуацией детей из Донбасса украинским службам платили за каждого ребенка порядка 25 тысяч гривен (порядка 45 тысяч рублей), рассказала РИА Новости беженка из Северска Наталья.
Ранее Наталья рассказала РИА Новости, как после отказа от эвакуации из Северска 1,5 года прятала свою дочь от украинских служб, которые хотели забрать у нее ребенка за отказ от эвакуации.
"Конечно, заходят, сразу автоматы наставляют. Сын знакомой был - 12 лет, он огородами начал убегать от них, они из автомата начали по ногам стрелять, чтоб не убегал. Им все равно, в кого стрелять, взрослый или ребенок. Им платили 25 тысяч за ребенка, вот кто поймает, тому и платили. Милиция поймает - значит милиция, службы - значит службы. Им платили за каждого ребенка", - рассказала Наталья.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины), принудительно вывозят семьи с детьми на Украину, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину сообщил, что город Северск освобожден.
Эвакуация на Украине - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Украинская НПО вымогает у жителей деньги за эвакуацию, рассказал Ганчев
19 января, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскУкраинаРоссияДенис ПушилинВалерий ГерасимовВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала