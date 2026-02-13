https://ria.ru/20260213/evakuatsiya-2074082498.html
Беженка рассказала, сколько на Украине платят за эвакуацию детей
ЛУГАНСК, 13 фев - РИА Новости. Занимающимся принудительной эвакуацией детей из Донбасса украинским службам платили за каждого ребенка порядка 25 тысяч гривен (порядка 45 тысяч рублей), рассказала РИА Новости беженка из Северска Наталья.
Ранее Наталья рассказала РИА Новости, как после отказа от эвакуации из Северска
1,5 года прятала свою дочь от украинских служб, которые хотели забрать у нее ребенка за отказ от эвакуации.
"Конечно, заходят, сразу автоматы наставляют. Сын знакомой был - 12 лет, он огородами начал убегать от них, они из автомата начали по ногам стрелять, чтоб не убегал. Им все равно, в кого стрелять, взрослый или ребенок. Им платили 25 тысяч за ребенка, вот кто поймает, тому и платили. Милиция поймает - значит милиция, службы - значит службы. Им платили за каждого ребенка", - рассказала Наталья.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин
в интервью РИА Новости сообщал, что люди, называющие себя организацией "Белые ангелы" (по иным сведениям, подразделения полиции из бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов Украины
), принудительно вывозят семьи с детьми на Украину, а если родители отказываются, детей забирают насильно. По данным фактам уже заведены уголовные дела.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
11 декабря в докладе президенту России Владимиру Путину
сообщил, что город Северск освобожден.