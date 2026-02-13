Рейтинг@Mail.ru
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия
18:50 13.02.2026
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия - РИА Новости, 13.02.2026
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия
Евросоюз в 2025 году превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 10,2% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 13.02.2026
экономика
россия
польша
италия
евростат
евросоюз
россия
польша
италия
экономика, россия, польша, италия, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Польша, Италия, Евростат, Евросоюз
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия

Евростат: ЕС в 2025 году превысил годовую квоту на импорт алюминия из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз в 2025 году превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 10,2% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по данным Евростата.
Евросоюз в рамках 16-го санкционного пакета ввел запрет на импорт первичного алюминия из России. Планируется, что полностью его ввоз будет запрещен к концу 2026 года, а в 2025 году его можно было приобретать в размере 275 тысяч тонн в год.
В прошлом году ЕС импортировал 303,1 тысячи тонн необработанного алюминия из России - импорт к 2024 году снизился на 6,2%.
Крупнейшими импортерами алюминия из России в прошлом году стали Польша и Италия (обе - по 25%), на втором месте оказалась Испания (21%), а на третьем - Греция (12%).
