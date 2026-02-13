https://ria.ru/20260213/es-2074271179.html
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия - РИА Новости, 13.02.2026
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия
Евросоюз в 2025 году превысил годовую квоту на импорт российского алюминия: поставки оказались на 10,2% выше допустимого лимита, подсчитало РИА Новости по... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T18:50:00+03:00
2026-02-13T18:50:00+03:00
2026-02-13T18:50:00+03:00
экономика
россия
польша
италия
евростат
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_0:223:3120:1978_1920x0_80_0_0_9f69732c52f3b9906cd0bcd9d12e4d1a.jpg
https://ria.ru/20251128/alyuminiy-2058269984.html
россия
польша
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876523_389:0:3120:2048_1920x0_80_0_0_e6c2a968ee8a71b01f0cfde722d52275.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, польша, италия, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Польша, Италия, Евростат, Евросоюз
ЕС в 2025 году превысил квоту на импорт российского алюминия
Евростат: ЕС в 2025 году превысил годовую квоту на импорт алюминия из России