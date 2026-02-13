ЕС в декабре нарастил импорт удобрений из России на треть

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз в декабре прошлого года нарастил импорт удобрений из России на треть - до максимума за полгода, поставки за весь год также немного подросли, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Больше всего удобрений в декабре покупали Польша - 77,03 миллиона евро (+35% за год), Франция - 22,5 миллиона (-17%), Испания - 21,5 миллиона (рост в 5,5 раза), Германия - 20,6 миллиона (+31%) и Словения - 14,7 миллиона (рост в 2,1 раза). Прервались в декабре покупки Финляндией, Грецией и Словакией.
За весь год европейцы закупили у россиян удобрений на 1,74 миллиарда евро - на 3,7% больше. чем в предыдущем году. Такие объемы стали максимальными с 2022 года, тогда они составляли 2,56 миллиарда евро. Лидерами по итогам двенадцати месяцев стали Польша (632,4 миллиона евро), Германия (181,4 миллиона), Испания (133,9 миллиона), Румыния (128,6 миллиона) и Франция (126,7 миллиона).
При этом доля России в импорте удобрений объединением по итогам всего 2025 года составила 22,1% против 25,8% годом ранее.