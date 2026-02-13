Рейтинг@Mail.ru
13:29 13.02.2026 (обновлено: 13:56 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/es-2074156013.html
ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму
ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму
ЕС потратил на российский газ минимальную за пять лет сумму

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Евросоюз по итогам 2025 года потратил на российский газ минимальные за пять лет 13,2 миллиарда евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
Европа третий год подряд сокращала импорт российского газа в денежном выражении, по сравнению с предыдущим годом сумма сократилась еще на 13%. На меньшую сумму ЕС закупался в прошлый раз в 2020 году - тогда сумма составляла 7,8 миллиарда евро.
Максимальными закупки за рассматриваемый период были в 2022 году - тогда они достигали 47,2 миллиарда евро.
