Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, на которую не позвали представителей восьми стран блока, обернулась провалом, поскольку двое из трех инициаторов опоздали, а присутствовавшие так ничего и не обсудили, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

"Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие. По словам еще одного дипломата ЕС, Мелони, пригласившая других лидеров, приехала "под самый конец" (встречи - ред.). На вопрос о том, что обсуждалось, дипломат бесстрастно заявил: "ничего", - пишет издание.