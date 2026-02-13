Рейтинг@Mail.ru
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом - РИА Новости, 13.02.2026
11:19 13.02.2026
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом - РИА Новости, 13.02.2026
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом
Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, на которую не позвали представителей восьми стран блока, обернулась провалом, поскольку двое из трех инициаторов... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
италия
германия
бельгия
джорджа мелони
фридрих мерц
эммануэль макрон
евросоюз
италия
германия
бельгия
в мире, италия, германия, бельгия, джорджа мелони, фридрих мерц, эммануэль макрон, евросоюз, евросовет
В мире, Италия, Германия, Бельгия, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Евросовет
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом

Politico: встреча лидеров ЕС, куда не позвали восемь стран, закончилась провалом

Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, на которую не позвали представителей восьми стран блока, обернулась провалом, поскольку двое из трех инициаторов опоздали, а присутствовавшие так ничего и не обсудили, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
В пятницу испанская радиостанция Ondo Cero сообщила, что Испания обиделась на Германию, Италию и Бельгию за организацию неформальной встречи лидеров ЕС, на которую не пригласили ее и еще семь стран-членов. Встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а также премьерами Италии и Бельгии Джорджей Мелони и Бартом де Вевером с целью согласования позиций по экономической повестке дня перед неформальным саммитом ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен.
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: Испания обиделась, что ее не позвали на неформальную встречу стран ЕС
Вчера, 09:30
"Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие. По словам еще одного дипломата ЕС, Мелони, пригласившая других лидеров, приехала "под самый конец" (встречи - ред.). На вопрос о том, что обсуждалось, дипломат бесстрастно заявил: "ничего", - пишет издание.
По словам источников, представители неприглашенных стран опасались, что в ходе собрания могли принять "сырые" решения. Как сообщает Politico, кроме премьера Италии, среди опоздавших также были Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон. Отмечается, что председатель Евросовета Антониу Кошта начал собрание, не дожидаясь их.
Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Мелони назвала настоящего врага Евросоюза
17 декабря 2025, 22:23
 
В миреИталияГерманияБельгияДжорджа МелониФридрих МерцЭммануэль МакронЕвросоюзЕвросовет
 
 
