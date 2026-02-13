https://ria.ru/20260213/es-2074111700.html
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом - РИА Новости, 13.02.2026
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом
Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, на которую не позвали представителей восьми стран блока, обернулась провалом, поскольку двое из трех инициаторов... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T11:19:00+03:00
2026-02-13T11:19:00+03:00
2026-02-13T11:19:00+03:00
в мире
италия
германия
бельгия
джорджа мелони
фридрих мерц
эммануэль макрон
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ad1b8d9f778740e6a88f7a9549e2a939.jpg
https://ria.ru/20260213/ispanija-2074084911.html
https://ria.ru/20251217/italiya-2062773341.html
италия
германия
бельгия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062314010_269:0:2936:2000_1920x0_80_0_0_8881fc7ace15ddd3eac01a212967123e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, италия, германия, бельгия, джорджа мелони, фридрих мерц, эммануэль макрон, евросоюз, евросовет
В мире, Италия, Германия, Бельгия, Джорджа Мелони, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Евросовет
Politico: неформальная встреча лидеров Евросоюза обернулась провалом
Politico: встреча лидеров ЕС, куда не позвали восемь стран, закончилась провалом
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Неформальная встреча лидеров стран Евросоюза, на которую не позвали представителей восьми стран блока, обернулась провалом, поскольку двое из трех инициаторов опоздали, а присутствовавшие так ничего и не обсудили, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.
В пятницу испанская радиостанция Ondo Cero сообщила, что Испания
обиделась на Германию
, Италию
и Бельгию
за организацию неформальной встречи лидеров ЕС
, на которую не пригласили ее и еще семь стран-членов. Встреча была инициирована канцлером Германии Фридрихом Мерцем
, а также премьерами Италии и Бельгии Джорджей Мелони
и Бартом де Вевером с целью согласования позиций по экономической повестке дня перед неформальным саммитом ЕС в бельгийском замке Альден-Бизен.
"Встреча за завтраком оказалась в некотором роде провалом. Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие. По словам еще одного дипломата ЕС, Мелони, пригласившая других лидеров, приехала "под самый конец" (встречи - ред.). На вопрос о том, что обсуждалось, дипломат бесстрастно заявил: "ничего", - пишет издание.
По словам источников, представители неприглашенных стран опасались, что в ходе собрания могли принять "сырые" решения. Как сообщает Politico, кроме премьера Италии, среди опоздавших также были Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон
. Отмечается, что председатель Евросовета Антониу Кошта
начал собрание, не дожидаясь их.