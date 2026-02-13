Рейтинг@Mail.ru
Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
10:44 13.02.2026
Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ
Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ
Лидеры ЕС, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, хотят перезагрузить отношения или хотя бы снизить градус напряженности с США, пишет... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
сша
европа
мюнхен
марко рубио
дональд трамп
politico
евросоюз
сша
европа
мюнхен
в мире, сша, европа, мюнхен, марко рубио, дональд трамп, politico, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, США, Европа, Мюнхен, Марко Рубио, Дональд Трамп, Politico, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ

Politico: лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США на конференции в Мюнхене

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги США и Европейского совета. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, хотят перезагрузить отношения или хотя бы снизить градус напряженности с США, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.
"Лидеры ЕС, направляющиеся на Мюнхенскую конференцию по безопасности, стремятся восстановить отношения с США, или, по крайней мере, снизить напряженность после года столкновений по поводу торговли и Гренландии", - пишет издание.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас перед началом саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Каллас рассказала о напряженности в ЕС из-за действий США
3 февраля, 14:51
Как отмечает Politico, хуже, чем в прошлом году, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на европейские страны, быть не может.
"Тон предстоящей конференции... выглядит гораздо более примирительным, в основном потому, что делегацию США возглавляет госсекретарь Марко Рубио, который считается более дружелюбным, чем Вэнс... Учитывая взрывной характер речи Вэнса в прошлом году, все внимание будет приковано к выступлению Рубио, и ожидается, что оно пройдет более гладко", - отмечает Politico.
Издание при этом отмечает, что, хотя некоторые европейские столицы надеются на перезагрузку испорченных трансатлантических отношений, другие уже не питают иллюзий. Как заявил один из европейских чиновников, который примет участие в мероприятии, "мы не ждем глубоких извинений от Рубио, мы просто надеемся добиться прогресса" по вопросам, требующим сотрудничества между США и Европой.
Ранее газета Financial Times сообщала, что политики, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, успокоились, узнав, что в этом году в ней не будут принимать участие президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс, в Европе надеются, что она будет скучной.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЕС де-факто вошел в орбиту США, заявил Орешкин
30 января, 11:01
 
В миреСШАЕвропаМюнхенМарко РубиоДональд ТрампPoliticoЕвросоюзМюнхенская конференция по безопасности
 
 
