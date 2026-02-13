Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, хотят перезагрузить отношения или хотя бы снизить градус напряженности с США, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.
Как отмечает Politico, хуже, чем в прошлом году, когда вице-президент США Джей Ди Вэнс обрушился с критикой на европейские страны, быть не может.
"Тон предстоящей конференции... выглядит гораздо более примирительным, в основном потому, что делегацию США возглавляет госсекретарь Марко Рубио, который считается более дружелюбным, чем Вэнс... Учитывая взрывной характер речи Вэнса в прошлом году, все внимание будет приковано к выступлению Рубио, и ожидается, что оно пройдет более гладко", - отмечает Politico.
Издание при этом отмечает, что, хотя некоторые европейские столицы надеются на перезагрузку испорченных трансатлантических отношений, другие уже не питают иллюзий. Как заявил один из европейских чиновников, который примет участие в мероприятии, "мы не ждем глубоких извинений от Рубио, мы просто надеемся добиться прогресса" по вопросам, требующим сотрудничества между США и Европой.
Ранее газета Financial Times сообщала, что политики, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, успокоились, узнав, что в этом году в ней не будут принимать участие президент США Дональд Трамп и американский вице-президент Джей Ди Вэнс, в Европе надеются, что она будет скучной.
Конференция по безопасности в Мюнхене пройдет 13-15 февраля.
