Лидеры ЕС хотят перезагрузить отношения с США, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Лидеры ЕС, которые примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, хотят перезагрузить отношения или хотя бы снизить градус напряженности с США, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.