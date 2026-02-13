"Контакт неизбежен". В ЕС признали неудобную правду о России

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В Евросоюзе вновь зазвучали призывы к диалогу с Москвой. Причем из тех стран, которые в симпатиях к России в последние годы замечены не были. Одновременно продолжаются и попытки Запада навязать Кремлю какие-то свои условия. О трансформации позиции ЕС — в материале РИА Новости.

"Вопрос самоуважения"

Эммануэль Макрон, непреклонный сторонник киевского режима, на днях дал масштабное интервью.

В частности, он заявил, что с Москвой нужно договариваться. Иначе, по его словам, невозможна общеевропейская архитектура безопасности.

"Нравится нам Россия или нет, она никуда не денется и завтра, — цитирует президента Франции немецкая газета Suddeutsche Zeitung. — Поэтому важно, чтобы мы возобновили диалог: без наивности, не оказывая давления на украинцев, но и таким образом, чтобы не зависеть в этом обсуждении от третьих сторон".

В последней фразе — намек на второй довод Макрона. Его явно беспокоит усиление давления США на Киев.

"Вы хотели бы, чтобы американские послы вели переговоры о дате вступления Украины в ЕС от имени Европы? — обратился он к журналистам. — Это вопрос самоуважения".

Техническая подготовка к восстановлению общения с Россией уже ведется, сообщил французский лидер.

Позднее это подтвердил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Имели место контакты, которые при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне", — отметил он. И уточнил: "Пока каких-то индикаций о том, что это желание есть, мы не получали".

Замглавы МИД Александр Грушко добавил: если Макрон действительно заинтересован в разговоре с Путиным, ему стоит послать сигнал об этом по "другим профессиональным каналам".

Кому выдвигать условия?

Макрон также обмолвился: не всем в ЕС сейчас стоило бы активно включаться в этот гипотетический диалог.

Действительно, в Европе по-прежнему сильны и агрессивные настроения.

Их выразила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "Всем за столом переговоров, включая русских и американцев, надо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. Для этого у нас есть условия. И мы должны выдвигать их не украинцам, а русским", — сказала она.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на это с иронией: "Пока не будем рассказывать, что мы сделаем с ее списком требований. Гусары, молчать!"

Однако даже такой русофоб, как президент Польши Кароль Навроцкий, после интервью Макрона выразил готовность к прямым переговорам с Путиным — если того потребуют интересы Варшавы.

Ну а премьер-министр Словакии Роберт Фицо, всегда выступавший против дальнейшей эскалации конфликта, на днях подтвердил российскому послу Сергею Андрееву заинтересованность в контактах с Москвой.

И глава Венгрии Виктор Орбан продолжает убеждать союзников в губительности безоговорочно проукраинского курса, необходимости наводить мосты с Кремлем.

В общем, в ЕС, кажется, многие осознали: игнорировать Россию не удастся.

Раскол будет углубляться

Для Москвы нет проблемы в возобновлении коммуникации с ЕС, подчеркивает политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Россия всегда открыта к диалогу с кем угодно, если этот человек — не преступник согласно нашему законодательству. Мы все знаем, что переговоры ведут даже с террористами ради сохранения человеческих жизней. Поэтому, думаю, никаких ограничений тут не существует", — отмечает он.

Но "миролюбивые" заявления того же Макрона не стоит принимать за чистую монету.

"К нему не применимо понятие искренности, он как флюгер: сегодня говорит одно, завтра — другое. Его высказывания не могут служить индикаторами какой-то реальной, продуманной и долгосрочной политики", — уточняет собеседник РИА Новости.

То же самое с Каллас. По мнению Бордачева, единой позиции у ЕС нет в принципе. И раскол будет только углубляться.

В личных интересах

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, в свою очередь, указывает: корни противоречий в ЕС не только в украинском конфликте. Еще есть взаимоотношения с Китаем, США, вопросы экономического развития, энергетики.

Что же касается Макрона, то его главная цель — подправить имидж.

"На выборах в следующем году он баллотироваться не сможет. Значит, надо подыскивать себе иную позицию, чтобы остаться в политике. В первые годы у власти Макрон претендовал на роль реформатора ЕС, действуя в связке с ФРГ. Сейчас у него с канцлером Мерцем прямая конкуренция. Поэтому он выбрал удобную тему европейской безопасности. Но под углом восстановления диалога с Россией", — рассуждает эксперт.