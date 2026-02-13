https://ria.ru/20260213/er-2074105331.html
Якушев назвал главную задачу "Единой России" на выборах в Госдуму
Задача "Единой России" на выборах депутатов Государственной думы в 2026 году - получить квалифицированное большинство, заявил секретарь генсовета партии... РИА Новости, 13.02.2026
Якушев назвал достижение квалифицированного большинства задачей ЕР на выборах