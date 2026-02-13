Рейтинг@Mail.ru
Якушев назвал главную задачу "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 13.02.2026 (обновлено: 12:15 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/er-2074105331.html
Якушев назвал главную задачу "Единой России" на выборах в Госдуму
Якушев назвал главную задачу "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 13.02.2026
Якушев назвал главную задачу "Единой России" на выборах в Госдуму
Задача "Единой России" на выборах депутатов Государственной думы в 2026 году - получить квалифицированное большинство, заявил секретарь генсовета партии... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:58:00+03:00
2026-02-13T12:15:00+03:00
политика
единая россия
цик рф
владимир якушев
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_076a9a1980032e5788f2165d28b67810.jpg
https://ria.ru/20251215/jakushev-2062134103.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974573932_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_2bfcf0582572613b234beaf63cd626f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, единая россия, цик рф, владимир якушев, госдума рф
Политика, Единая Россия, ЦИК РФ, Владимир Якушев, Госдума РФ
Якушев назвал главную задачу "Единой России" на выборах в Госдуму

Якушев назвал достижение квалифицированного большинства задачей ЕР на выборах

© Фото : Совет ФедерацииВладимир Якушев
Владимир Якушев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Совет Федерации
Владимир Якушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 фев - РИА Новости. Задача "Единой России" на выборах депутатов Государственной думы в 2026 году - получить квалифицированное большинство, заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
"Мы понимаем, какую задачу мы будем решать. Наша задача - это получить квалифицированное большинство в Государственной думе. Вот к этому мы будем стремиться", - сказал Якушев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Он отметил, что от региона к региону задачи партии могут отличаться, однако главная задача "Единой России" - получить большинство.
Ранее в ЦИК России сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной Думы – 20 сентября 2026 года.
Президент РФ Владимир Путин и секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Якушев назвал главную задачу ЕР на 2026 год
15 декабря 2025, 14:17
 
ПолитикаЕдиная РоссияЦИК РФВладимир ЯкушевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала