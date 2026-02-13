Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"

Старт космического корабля Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту с мыса Канаверал во Флориде, США. Кадр видео

МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 13 фев — РИА Новости. Члены экипажа корабля Crew Dragon вслед за российским космонавтом Андреем Федяевым произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина перед стартом, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра НАСА, где идет трансляция запуска.

"Поехали!" - первым сказал по-русски Федяев после того, как каждый из членов экипажа произнес небольшую речь в эфире.

"Поехали!" - откликнулись по очереди все остальные по-русски с небольшим акцентом.

Это было чуть более чем за 7 минут до старта. После этого все помахали руками и ждали запуска.