https://ria.ru/20260213/ekipazh-2074166950.html
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!" - РИА Новости, 13.02.2026
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"
Члены экипажа корабля Crew Dragon вслед за российским космонавтом Андреем Федяевым произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина перед стартом, передает... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:02:00+03:00
2026-02-13T14:02:00+03:00
2026-02-13T14:02:00+03:00
юрий гагарин (космонавт)
джессика меир
наса
европейское космическое агентство
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074154726_35:0:2506:1390_1920x0_80_0_0_fb1bdbcff24ae7ae5573520fd9dd34a9.jpg
https://ria.ru/20260213/fedyaev-2074154578.html
https://ria.ru/20260208/kosmonavt-2073080846.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074154726_344:0:2197:1390_1920x0_80_0_0_64efaa3e917cb9cbae1686f55e00a6f3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий гагарин (космонавт), джессика меир, наса, европейское космическое агентство, роскосмос
Юрий Гагарин (космонавт), Джессика Меир, НАСА, Европейское космическое агентство, Роскосмос
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"
РИА Новости: экипаж Crew-12 отправился в полет с гагаринским "Поехали!"
МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 13 фев — РИА Новости. Члены экипажа корабля Crew Dragon вслед за российским космонавтом Андреем Федяевым произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина перед стартом, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра НАСА, где идет трансляция запуска.
"Поехали!" - первым сказал по-русски Федяев после того, как каждый из членов экипажа произнес небольшую речь в эфире.
"Поехали!" - откликнулись по очереди все остальные по-русски с небольшим акцентом.
Это было чуть более чем за 7 минут до старта. После этого все помахали руками и ждали запуска.
В экипаж Crew-12 входят астронавты НАСА Джессика Меир
и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства
Софи Адено и космонавт "Роскосмоса
" Андрей Федяев.
Для Федяева это уже второй полет на МКС. В первый раз в космос он отправлялся в 2023 году в составе миссии Crew-6.