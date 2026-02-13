Рейтинг@Mail.ru
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!" - РИА Новости, 13.02.2026
14:02 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/ekipazh-2074166950.html
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"
Члены экипажа корабля Crew Dragon вслед за российским космонавтом Андреем Федяевым произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина перед стартом, передает... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T14:02:00+03:00
2026-02-13T14:02:00+03:00
Юрий Гагарин (космонавт), Джессика Меир, НАСА, Европейское космическое агентство, Роскосмос
Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой "Поехали!"

МЫС КАНАВЕРАЛ (штат Флорида, США), 13 фев — РИА Новости. Члены экипажа корабля Crew Dragon вслед за российским космонавтом Андреем Федяевым произнесли знаменитое выражение Юрия Гагарина перед стартом, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра НАСА, где идет трансляция запуска.
"Поехали!" - первым сказал по-русски Федяев после того, как каждый из членов экипажа произнес небольшую речь в эфире.
Старт Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса Федяевым с мыса Канаверал - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС
Вчера, 13:20
"Поехали!" - откликнулись по очереди все остальные по-русски с небольшим акцентом.
Это было чуть более чем за 7 минут до старта. После этого все помахали руками и ждали запуска.
В экипаж Crew-12 входят астронавты НАСА Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, астронавт Европейского космического агентства Софи Адено и космонавт "Роскосмоса" Андрей Федяев.
Для Федяева это уже второй полет на МКС. В первый раз в космос он отправлялся в 2023 году в составе миссии Crew-6.
Космонавт Андрей Федяев - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Космонавт Федяев сварил коллегам борщ перед стартом на МКС
8 февраля, 23:12
 
Юрий Гагарин (космонавт)Джессика МеирНАСАЕвропейское космическое агентствоРоскосмос
 
 
