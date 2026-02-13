Рейтинг@Mail.ru
На Урале присяжные оправдали мать, обвинявшуюся в убийстве трехлетнего сына
19:49 13.02.2026 (обновлено: 20:59 13.02.2026)
На Урале присяжные оправдали мать, обвинявшуюся в убийстве трехлетнего сына
Присяжные оправдали жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву, которую обвиняли в убийстве сына. РИА Новости, 13.02.2026
На Урале присяжные оправдали мать, обвинявшуюся в убийстве трехлетнего сына

Присяжные оправдали жительницу Екатеринбурга по делу об убийстве 3-летнего сына

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев — РИА Новости. Присяжные оправдали жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву, которую обвиняли в убийстве сына.
"Вердикт присяжных обязателен для судьи. Гусева освобождена из-под стражи в зале суда", — сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

Рассмотрение дела началось 10 февраля, по просьбе фигурантки оно проходит с участием присяжных заседателей. Женщине вменяли три статьи: убийство малолетнего с особой жестокостью, умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести с особой жестокостью и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.
По версии следствия, в апреле прошлого года 41-летняя Гусева избила трехлетнего Алишера и сутки не оказывала ему помощь, вызвав скорую только после вмешательства знакомого. Обвинение полагало, что ребенок умер в день возвращения из больницы, когда мать вновь применила насилие.
Как рассказал местным СМИ адвокат Александр Козлов, решение приняли после того, как судья разрешил проверить телефон обвиняемой. По времени платежей подтвердилась версия защиты — мальчика избили, пока мать ходила за покупками.
По словам Гусевой, с ребенком сидел ее сожитель Шамсуло Янгиев, который заявил, что мальчик упал и ударился о спинку кровати. Скорую помощь вызвали лишь на следующий день, когда Алишер сильно плакал и уже не мог встать.
В понедельник пройдет еще одно судебное заседание: предстоит обсуждение последствий вердикта со сторонами. После этого продолжится расследование убийства. Следователи проверят причастность Янгиева к случившемуся.
