ЕК отказала в аккредитации корреспонденту РИА Новости в Брюсселе - РИА Новости, 14.02.2026
23:22 13.02.2026 (обновлено: 00:02 14.02.2026)
ЕК отказала в аккредитации корреспонденту РИА Новости в Брюсселе
ЕК отказала в аккредитации корреспонденту РИА Новости в Брюсселе
ЕК отказала в аккредитации корреспонденту РИА Новости в Брюсселе

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Еврокомиссия спустя семь месяцев отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против медиагруппы "Россия сегодня".
"Аккредитация подразумевает физический доступ в здания трех институтов и доступ к виртуальным инструментам, позволяющим журналистам подключаться к пресс-мероприятиям трех институтов, а также задавать вопросы их представителям. Эти возможности представляют собой "экономические ресурсы" в смысле Регламента ЕС № 269/2014 и, соответственно, не могут предоставляться — ни напрямую, ни косвенно — лицам и организациям, включенным в санкционный перечень", — утверждает аккредитационный комитет.
Логотип РИА Новости - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Журналистам РИА Новости не дали аккредитацию на конференцию по безопасности
30 января, 19:20
Принятое решение противоречит официальной позиции объединения: на сайте Совета ЕС указано, что в соответствии с Хартией основных прав Европейского союза ограничительные меры не распространяются на работу, не связанную с вещанием, такую как журналистское исследование или проведение интервью.
При этом сам ответ направили лишь спустя две недели после жалобы шеф-корреспондента омбудсмену ЕС на долгое рассмотрение заявки. Как уточнили в ЕК, он сможет вновь подать ее "в случае отмены санкций либо смены работодателя".

Ситуация с российскими СМИ

В последние годы российским журналистам становится все сложнее работать на Западе. Совет ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Захарова обвинила ЕС в лицемерии
14 января, 09:39
В частности, доступа нет к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня": сайтам РИА Новости, агентства Sputnik, а также к их аккаунтам в мессенджерах и соцсетях. При попытке просмотреть материалы появляется уведомление с утверждением о нарушении местных законов — без каких-либо конкретных примеров.
Как отмечал президент России Владимир Путин, западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас во время выступления в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Каллас двулично назвала свободу прессы основой ЕС
1 ноября 2025, 22:53
 
