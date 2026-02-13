ЕК отказала в аккредитации корреспонденту РИА Новости в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Еврокомиссия спустя семь месяцев отказала в аккредитации шеф-корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Юрию Апрелеффу, сославшись на санкции против медиагруппы "Россия сегодня".

"Аккредитация подразумевает физический доступ в здания трех институтов и доступ к виртуальным инструментам, позволяющим журналистам подключаться к пресс-мероприятиям трех институтов, а также задавать вопросы их представителям. Эти возможности представляют собой "экономические ресурсы" в смысле Регламента ЕС № 269/2014 и, соответственно, не могут предоставляться — ни напрямую, ни косвенно — лицам и организациям, включенным в санкционный перечень", — утверждает аккредитационный комитет.

Принятое решение противоречит официальной позиции объединения: на сайте Совета ЕС указано, что в соответствии с Хартией основных прав Европейского союза ограничительные меры не распространяются на работу, не связанную с вещанием, такую как журналистское исследование или проведение интервью.

При этом сам ответ направили лишь спустя две недели после жалобы шеф-корреспондента омбудсмену ЕС на долгое рассмотрение заявки. Как уточнили в ЕК, он сможет вновь подать ее "в случае отмены санкций либо смены работодателя".

Ситуация с российскими СМИ

В последние годы российским журналистам становится все сложнее работать на Западе. Совет ЕС запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.

В частности, доступа нет к ресурсам медиагруппы "Россия сегодня": сайтам РИА Новости, агентства Sputnik, а также к их аккаунтам в мессенджерах и соцсетях. При попытке просмотреть материалы появляется уведомление с утверждением о нарушении местных законов — без каких-либо конкретных примеров.