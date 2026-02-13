Рейтинг@Mail.ru
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 затруднено по техническим причинам - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:31 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/dvizhenie-2074085248.html
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 затруднено по техническим причинам
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 затруднено по техническим причинам - РИА Новости, 13.02.2026
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 затруднено по техническим причинам
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 (D2) и Рижском направлении затруднено из-за остановки состава по техпричинам, сообщила Центральная пригородная... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:31:00+03:00
2026-02-13T09:31:00+03:00
центральная пригородная пассажирская компания
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56329/07/563290770_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_8c8e05b5a99db176ccd3e91553336f28.jpg
https://ria.ru/20260213/mzhd-2074078511.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/56329/07/563290770_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_68efdfb61f332ca7e46b2eb6cffd9e3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
центральная пригородная пассажирская компания, снегопад в москве
Центральная пригородная пассажирская компания, Снегопад в Москве
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 затруднено по техническим причинам

Движение на МЦД-2 и Рижском направлении затруднено из-за остановки состава

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Электричка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Движение через станцию Павшино на МЦД-2 (D2) и Рижском направлении затруднено из-за остановки состава по техпричинам, сообщила Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
"На D2 и Рижском направлении затруднено движение через станцию Павшино из-за остановки состава по техническим причинам. К нему уже направлен вспомогательный локомотив, который уберет состав с путей. Часть поездов проследует укороченными маршрутами", - говорится в сообщении ЦППК.
Компания вместе с МЖД принимает меры для сокращения опозданий.
Электричка - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
На двух направлениях МЖД электрички сбились с графика
Вчера, 08:36
 
Центральная пригородная пассажирская компанияСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала