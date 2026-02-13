https://ria.ru/20260213/dvizhenie-2074085248.html
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 затруднено по техническим причинам
Движение через станцию Павшино на МЦД-2 (D2) и Рижском направлении затруднено из-за остановки состава по техпричинам, сообщила Центральная пригородная... РИА Новости, 13.02.2026
