В Южно-Сахалинске столкнулись карета скорой помощи и внедорожник - РИА Новости, 13.02.2026
09:23 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/dtp-2074083943.html
В Южно-Сахалинске столкнулись карета скорой помощи и внедорожник
В Южно-Сахалинске столкнулись карета скорой помощи и внедорожник
ДТП с участием автомобиля скорой помощи и внедорожника произошло в пятницу в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Сахалинской области. РИА Новости, 13.02.2026
происшествия, южно-сахалинск, сахалинская область, углегорск
Происшествия, Южно-Сахалинск, Сахалинская область, Углегорск
В Южно-Сахалинске столкнулись карета скорой помощи и внедорожник

РИА Новости: в Южно-Сахалинске столкнулись карета скорой помощи и внедорожник

© Госавтоинспекция Сахалинской областиМомент столкновения автомобиля скорой помощи и внедорожника Lexus в Южно-Сахалинске. Кадр видео
Момент столкновения автомобиля скорой помощи и внедорожника Lexus в Южно-Сахалинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Госавтоинспекция Сахалинской области
Момент столкновения автомобиля скорой помощи и внедорожника Lexus в Южно-Сахалинске. Кадр видео
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев – РИА Новости. ДТП с участием автомобиля скорой помощи и внедорожника произошло в пятницу в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Сахалинской области.
"В столкновении спецмашины и иномарки серьезно пострадавших нет. Медики оказали первичную помощь нуждавшимся в ней", - рассказала представитель пресс-службы ведомства.
Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, карета скорой помощи ехала из Углегорска с пациенткой.
"У участников аварии при первичном осмотре медики серьезных травм не выявили, зафиксированы незначительные ушибы. Пациентка, направлявшаяся в областную клиническую больницу, госпитализирована и проходит дополнительное обследование", - отметили в пресс-службе регионального минздрава.
По ее информации, сопровождающая больную медработник и водитель спецтранспорта находятся в удовлетворительном состоянии, помощь им не потребовалась.
