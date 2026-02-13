Момент столкновения автомобиля скорой помощи и внедорожника Lexus в Южно-Сахалинске. Кадр видео

Момент столкновения автомобиля скорой помощи и внедорожника Lexus в Южно-Сахалинске. Кадр видео

© Госавтоинспекция Сахалинской области Момент столкновения автомобиля скорой помощи и внедорожника Lexus в Южно-Сахалинске. Кадр видео

В Южно-Сахалинске столкнулись карета скорой помощи и внедорожник

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 фев – РИА Новости. ДТП с участием автомобиля скорой помощи и внедорожника произошло в пятницу в Южно-Сахалинске, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции Сахалинской области.

"В столкновении спецмашины и иномарки серьезно пострадавших нет. Медики оказали первичную помощь нуждавшимся в ней", - рассказала представитель пресс-службы ведомства.

Как уточнили в региональном министерстве здравоохранения, карета скорой помощи ехала из Углегорска с пациенткой.

"У участников аварии при первичном осмотре медики серьезных травм не выявили, зафиксированы незначительные ушибы. Пациентка, направлявшаяся в областную клиническую больницу, госпитализирована и проходит дополнительное обследование", - отметили в пресс-службе регионального минздрава.