Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет, сообщает Bild со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2026
Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет, сообщает Bild
со ссылкой на представителей певца.
"Хайхель, помимо своей творческой карьеры, был преданным филантропом и высокоуважаемым культурным послом", — говорится в публикации в Instagram*, размещенной на его странице.
Как отмечает издание, певец скончался еще 20 января. Представители артиста не уточнили причину смерти. При этом сообщается, что он умер "совершенно неожиданно".
Хайхель входил в оригинальный состав участников группы Dschinghis Khan. В 1979 году музыкальный коллектив завоевал четвертое место на конкурсе "Евровидение", исполнив одноименную песню. Другой известной композицией группы стала Moskau, которую Dschinghis Khan позже исполнили на английском языке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская