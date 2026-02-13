Рейтинг@Mail.ru
Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 13.02.2026 (обновлено: 15:25 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/dschinghiskhan-2074192763.html
Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau
Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau - РИА Новости, 13.02.2026
Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau
Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет, сообщает Bild со ссылкой на... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:20:00+03:00
2026-02-13T15:25:00+03:00
в мире
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074158972_0:90:3065:1814_1920x0_80_0_0_b7ca2e917859c2d9d978e0f92dda8efb.jpg
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074158972_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_1475128d270a486654cd7f5bdb30175b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия
В мире, Германия
Умер основатель группы Dschinghis Khan и автор хита Moskau

Умер исполнитель хита Moskau из группы Dschinghis Khan Вольфганг Хайхель

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВольфганг Хайхель
Вольфганг Хайхель - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Вольфганг Хайхель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Один из основателей немецкой группы Dschinghis Khan, исполнитель хита Moskau Вольфганг Хайхель умер в возрасте 75 лет, сообщает Bild со ссылкой на представителей певца.
"Хайхель, помимо своей творческой карьеры, был преданным филантропом и высокоуважаемым культурным послом", — говорится в публикации в Instagram*, размещенной на его странице.
Как отмечает издание, певец скончался еще 20 января. Представители артиста не уточнили причину смерти. При этом сообщается, что он умер "совершенно неожиданно".
Хайхель входил в оригинальный состав участников группы Dschinghis Khan. В 1979 году музыкальный коллектив завоевал четвертое место на конкурсе "Евровидение", исполнив одноименную песню. Другой известной композицией группы стала Moskau, которую Dschinghis Khan позже исполнили на английском языке.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
 
В миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала