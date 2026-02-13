https://ria.ru/20260213/dron-2074151292.html
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям - РИА Новости, 13.02.2026
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям
Дрон ВСУ ударил по электросетям в Херсонской области, обесточены 26 тысяч человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.02.2026
херсонская область
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям
Сальдо: 26 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за удара дрона