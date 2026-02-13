Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям
12:18 13.02.2026
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям
Дрон ВСУ ударил по электросетям в Херсонской области, обесточены 26 тысяч человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.02.2026
В Херсонской области дрон ВСУ ударил по электросетям

Сальдо: 26 тысяч жителей Херсонской области остались без света из-за удара дрона

Высоковольтные ЛЭП
Высоковольтные ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 фев – РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по электросетям в Херсонской области, обесточены 26 тысяч человек, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Из-за ночного удара БПЛА по электросетям без света остаются 26 тысяч жителей в 44 населённых пунктах Алешкинского, Голопристанского и Скадовского округов", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики прикладывают все усилия для скорейшего возобновления электроснабжения.
Маршрутный автобус после обстрела ВСУ в селе Малокаховка. 13 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Дрон не давал помочь пострадавшим от удара в херсонской Малокаховке
Херсонская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
 
 
