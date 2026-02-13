Рейтинг@Mail.ru
Долина выпустила новую версию песни "Стена" - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:18 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/dolina-2074300489.html
Долина выпустила новую версию песни "Стена"
Долина выпустила новую версию песни "Стена" - РИА Новости, 13.02.2026
Долина выпустила новую версию песни "Стена"
Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую версию своего известного хита "Стена". РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T21:18:00+03:00
2026-02-13T21:18:00+03:00
культура
россия
лариса долина
сергей пудовкин
аркадий укупник
яндекс.музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20260213/kontsert-2074071289.html
https://ria.ru/20260210/dolina-2073394745.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса долина, сергей пудовкин, аркадий укупник , яндекс.музыка
Культура, Россия, Лариса Долина, Сергей Пудовкин, Аркадий Укупник , Яндекс.Музыка
Долина выпустила новую версию песни "Стена"

РИА Новости: Долина выпустила новую версию своего знаменитого хита "Стена"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую версию своего известного хита "Стена".
Ранее представитель певицы Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что Долина планирует выпустить новую версию своей песни "Стена", которая стала отражением непростой судьбы артистки.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Долина может заработать три миллиона рублей на билетах на концерт в Коломне
Вчера, 06:28
"Лариса Долина - "Стена 2.0", - говорится на обложке релиза, который опубликовала певица в своем Telegram-канале.
По данным сервиса "Яндекс. Музыка", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, менее чем за 12 часов трек добавили в свои плейлисты более 70 пользователей. В сервисе "VK Музыка" трек набрал за то же время более 240 прослушиваний.
Песня "Стена" в исполнении Долиной была выпущена в 1998 году. Композицию написал советский и российский композитор Аркадий Укупник на стихи советского и российского поэта-песенника Михаила Танича. Песня вошла в альбом исполнительницы "Певица и музыкант".
Концерт Вахтангов. Путь домой во Владикавказе - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Грандиозные планы": как живет Лариса Долина после потери квартиры
10 февраля, 17:36
 
КультураРоссияЛариса ДолинаСергей ПудовкинАркадий УкупникЯндекс.Музыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала