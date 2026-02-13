Долина выпустила новую версию песни "Стена"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Народная артистка России Лариса Долина выпустила новую версию своего известного хита "Стена".
Ранее представитель певицы Сергей Пудовкин рассказал РИА Новости, что Долина планирует выпустить новую версию своей песни "Стена", которая стала отражением непростой судьбы артистки.
"Лариса Долина - "Стена 2.0", - говорится на обложке релиза, который опубликовала певица в своем Telegram-канале.
По данным сервиса "Яндекс. Музыка", с которыми ознакомился корреспондент РИА Новости, менее чем за 12 часов трек добавили в свои плейлисты более 70 пользователей. В сервисе "VK Музыка" трек набрал за то же время более 240 прослушиваний.
Песня "Стена" в исполнении Долиной была выпущена в 1998 году. Композицию написал советский и российский композитор Аркадий Укупник на стихи советского и российского поэта-песенника Михаила Танича. Песня вошла в альбом исполнительницы "Певица и музыкант".
"Грандиозные планы": как живет Лариса Долина после потери квартиры
10 февраля, 17:36