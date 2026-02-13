Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина ответила на вопрос о влиянии "эффекта Долиной" на рынок жилья
15:52 13.02.2026
Набиуллина ответила на вопрос о влиянии "эффекта Долиной" на рынок жилья
Набиуллина ответила на вопрос о влиянии "эффекта Долиной" на рынок жилья
экономика, центральный банк рф (цб рф), москва, лариса долина, эльвира набиуллина, госдума рф
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Москва, Лариса Долина, Эльвира Набиуллина, Госдума РФ
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена", - ответила она на вопрос РИА Новости.
Летом 2024 года певица Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, вдохновившиеся ситуацией.
Дело получило настолько широкую огласку, что даже депутаты Госдумы обсуждали варианты, как защитить граждан в таких ситуациях. В итоге Верховный суд признал покупательницу Полину Лурье собственницей квартиры.
Ипотека - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Банки оценили влияние "эффекта Долиной" на выдачу ипотеки
24 января, 04:51
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваЛариса ДолинаЭльвира НабиуллинаГосдума РФ
 
 
