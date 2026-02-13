Набиуллина ответила на вопрос о влиянии "эффекта Долиной" на рынок жилья

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. "Эффекта Долиной" на рынок жилья Банк России не видит, потому что ситуация была разрешена, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Системного эффекта мы не видим сейчас, потому что ситуация была, в принципе, разрешена", - ответила она на вопрос РИА Новости.