Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов
Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов - РИА Новости, 13.02.2026
Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов
Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 миллиарда долларов, что произошло впервые с 2006 года
2026-02-13T00:33:00+03:00
2026-02-13T00:33:00+03:00
2026-02-13T00:33:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
россия
Новости
ru-RU
Экономика, Россия, Антон Силуанов
Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов
РИА Новости: внешний долг России на 1 февраля составил 61,97 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 миллиарда долларов, что произошло впервые с 2006 года, выяснило РИА Новости.
Так, на 1 января 2006 года внешний госдолг составлял 76,5 миллиарда долларов, а уже на 1 января 2007 года 52 миллиарда и далее не превышал отметку 60 миллиардов долларов, следует из данных Минфина РФ.
Госдолг РФ
не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов
