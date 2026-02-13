Рейтинг@Mail.ru
00:33 13.02.2026
Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов
Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов
Внешний госдолг России впервые с 2006 года превысил $60 миллиардов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Государственный внешний долг России по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 миллиарда долларов, что произошло впервые с 2006 года, выяснило РИА Новости.
Так, на 1 января 2006 года внешний госдолг составлял 76,5 миллиарда долларов, а уже на 1 января 2007 года 52 миллиарда и далее не превышал отметку 60 миллиардов долларов, следует из данных Минфина РФ.
Госдолг РФ не должен превышать 20% ВВП, это преимущество российской экономики, заявлял ранее министр финансов РФ Антон Силуанов.
Банкноты номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Госдолг России за январь-ноябрь вырос на 4,6 процента
16 января, 03:44
 
