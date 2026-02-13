https://ria.ru/20260213/dnepr-2074124767.html
ВСУ за неделю потеряли до 280 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли до 280 военных, четыре боевые бронемашины и 65 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:12:00+03:00
2026
