ВСУ за неделю потеряли до 280 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 13.02.2026 (обновлено: 12:22 13.02.2026)
ВСУ за неделю потеряли до 280 военнослужащих в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли до 280 военных, четыре боевые бронемашины и 65 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.02.2026
ВСУ за неделю потеряли до 280 военнослужащих в зоне действий "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли до 280 военнослужащих в зоне действий группировки "Днепр"

© РИА Новости / Сергей БобылевБоевая работа расчета БПЛА
Боевая работа расчета БПЛА - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 280 военных, четыре боевые бронемашины и 65 авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 65 автомобилей, девять артиллерийских орудий, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также 11 складов боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
