Дмитриев не войдет в состав делегации в Женеве, сообщил источник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:53 13.02.2026 (обновлено: 20:24 13.02.2026)
Дмитриев не войдет в состав делегации в Женеве, сообщил источник
Дмитриев не войдет в состав делегации в Женеве, сообщил источник - РИА Новости, 13.02.2026
Дмитриев не войдет в состав делегации в Женеве, сообщил источник
Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева нет в числе участников предстоящей встречи по украинскому урегулированию в Женеве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2026
Дмитриев не войдет в состав делегации в Женеве, сообщил источник

РИА Новости: Дмитриев не будет участвовать в переговорах по Украине в Женеве

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева нет в числе участников предстоящей встречи по украинскому урегулированию в Женеве, заявил РИА Новости источник.
"Дмитриев сфокусирован на восстановлении отношений России и США и, как и ранее, не будет входить в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах с Украиной", — сказал источник.
В ближайшее время он там же встретится с представителями Соединенных Штатов, чтобы обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия.
Как сообщил ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Заголовок открываемого материала