Дмитриев не войдет в состав делегации в Женеве, сообщил источник

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева нет в числе участников предстоящей встречи по украинскому урегулированию в Женеве, заявил РИА Новости источник.
В ближайшее время он там же встретится с представителями Соединенных Штатов, чтобы обсудить вопросы торгово-экономического взаимодействия.
Как сообщил ранее в пятницу представитель Кремля Дмитрий Песков, обсуждения мира на Украине продолжатся 17-18 февраля. Российскую делегацию в Женеве возглавит помощник президента Владимир Мединский. Два предыдущих раунда прошли под руководством начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил Игоря Костюкова.
Мирный процесс по Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы по безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Тогда участники обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного Штатами. По итогам второго раунда Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле "157 на 157".
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.