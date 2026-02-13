Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев скоро проведет переговоры с американской делегацией в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 13.02.2026 (обновлено: 19:54 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/dmitriev-2074280021.html
Дмитриев скоро проведет переговоры с американской делегацией в Женеве
Дмитриев скоро проведет переговоры с американской делегацией в Женеве - РИА Новости, 13.02.2026
Дмитриев скоро проведет переговоры с американской делегацией в Женеве
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T19:50:00+03:00
2026-02-13T19:54:00+03:00
женева (город)
кирилл дмитриев
мирный план сша по украине
россия
дмитрий песков
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260213/dmitriev-2074279598.html
женева (город)
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edaf44885148523b5fcf469c6fc50114.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
женева (город), кирилл дмитриев, мирный план сша по украине, россия, дмитрий песков, украина
Женева (город), Кирилл Дмитриев, Мирный план США по Украине, Россия, Дмитрий Песков, Украина
Дмитриев скоро проведет переговоры с американской делегацией в Женеве

РИА Новости: Дмитриев скоро проведет переговоры с делегацией США в Женеве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве, заявил РИА Новости источник.
"Спецпредставитель президента Российской Федерации Кирилл Дмитриев, возглавляющий российскую часть рабочей группы Россия–США по экономическим вопросам, в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рабочая группа Россия-США занимается вопросами возможного и предлагаемого торгово-экономического взаимодействия.
Ранее Песков сообщил, что переговоры по Украине пройдут 17-18 февраля в Женеве.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Дмитриев не войдет в состав российской делегации на переговорах в Женеве
Вчера, 19:49
 
Женева (город)Кирилл ДмитриевМирный план США по УкраинеРоссияДмитрий ПесковУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала