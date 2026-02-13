https://ria.ru/20260213/dmitriev-2074184858.html
Против Стармера объединились даже либеральные СМИ, заявил Дмитриев
Против Стармера объединились даже либеральные СМИ, заявил Дмитриев
россия
Против Стармера объединились даже либеральные СМИ, заявил Дмитриев
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что против премьер-министра Британии Кира Стармера объединились уже все, даже либеральные СМИ.
"Когда Economist говорит, что вы управляете не правительством, а фургоном с мороженым, это уже конец. И ты, Брут. Все настроены против Стармера
, когда он объединяет нас всех - даже либеральную Economist", - написал Дмитриев
в соцсети X.
Так он прокомментировал пост журнала Economist в соцсети X, в котором говорится, что премьер-министр, пытающийся удержаться у власти, раздавая "угощения", управляет не правительством, а фургоном с мороженым.
Ранее в четверг кабмин Британии сообщил об отставке главы госслужбы, секретаря кабинета министров премьера Кира Стармера Криса Уормолда. Он является фактическим главой государственной бюрократии, координирующим ее работу с правительством.
Ранее Стармер на фоне слухов о собственной отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.