Против Стармера объединились даже либеральные СМИ, заявил Дмитриев - РИА Новости, 13.02.2026
15:01 13.02.2026
Против Стармера объединились даже либеральные СМИ, заявил Дмитриев
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что против... РИА Новости, 13.02.2026
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что против премьер-министра Британии Кира Стармера объединились уже все, даже либеральные СМИ.
"Когда Economist говорит, что вы управляете не правительством, а фургоном с мороженым, это уже конец. И ты, Брут. Все настроены против Стармера, когда он объединяет нас всех - даже либеральную Economist", - написал Дмитриев в соцсети X.
Так он прокомментировал пост журнала Economist в соцсети X, в котором говорится, что премьер-министр, пытающийся удержаться у власти, раздавая "угощения", управляет не правительством, а фургоном с мороженым.
Ранее в четверг кабмин Британии сообщил об отставке главы госслужбы, секретаря кабинета министров премьера Кира Стармера Криса Уормолда. Он является фактическим главой государственной бюрократии, координирующим ее работу с правительством.
Ранее Стармер на фоне слухов о собственной отставке заявил, что никогда не откажется от мандата, данного избирателями.
Дмитриев опубликовал результаты голосования в X об отставке Стармера
15 января, 22:56
