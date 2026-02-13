Против Стармера объединились даже либеральные СМИ, заявил Дмитриев

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что против премьер-министра Британии Кира Стармера объединились уже все, даже либеральные СМИ.

"Когда Economist говорит, что вы управляете не правительством, а фургоном с мороженым, это уже конец. И ты, Брут. Все настроены против Стармера , когда он объединяет нас всех - даже либеральную Economist", - написал Дмитриев в соцсети X.

Так он прокомментировал пост журнала Economist в соцсети X, в котором говорится, что премьер-министр, пытающийся удержаться у власти, раздавая "угощения", управляет не правительством, а фургоном с мороженым.

Ранее в четверг кабмин Британии сообщил об отставке главы госслужбы, секретаря кабинета министров премьера Кира Стармера Криса Уормолда. Он является фактическим главой государственной бюрократии, координирующим ее работу с правительством.