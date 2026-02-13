Около тысячи детей получили лекарства за пять лет работы "Круга добра"

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Порядка тысячи детей с онкзаболеваниями за пять лет работы фонда "Круг добра" получили доступ к скоропомощным препаратам для лечения рака, на их закупку было направлено 17 миллиардов рублей, сообщил глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.

В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.

"Вот четыре препарата, которые можно назвать скоропомощными препаратами, требующие незамедлительного применения, динутуксимаб, таворафениб, резурок и другие препараты, ранее которые были недоступны в стране, сейчас находятся в аптеках федеральных учреждений, и врачи после постановки диагноза буквально в первые дни могут уже их применять. И препараты спасают жизни. Примерно тысяча детей с онкологическими заболеваниями за пять лет получили доступ к этим инновационным видам лечения", - сказал Ткаченко.

Он уточнил, что фонд направил на закупку этих препаратов 17 миллиардов рублей. Также в дополнение к этому еще 200 миллионов рублей были направлены на приобретение медицинских изделий.

"В перечне фонда сейчас 110 наименований заболеваний, 133 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые закупаются в дополнение к программе государственной гарантии. И вот среди этого спектра 12 заболеваний онкологических", - пояснил Ткаченко.