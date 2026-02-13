Рейтинг@Mail.ru
Около тысячи детей получили лекарства за пять лет работы "Круга добра" - РИА Новости, 13.02.2026
14:27 13.02.2026
Около тысячи детей получили лекарства за пять лет работы "Круга добра"
Около тысячи детей получили лекарства за пять лет работы "Круга добра"
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Около тысячи детей получили лекарства за пять лет работы "Круга добра"

Фонд "Круг добра" закупил лекарства для детей с онкологиями на 17 млрд рублей

© Fotolia / romasetМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Fotolia / romaset
Медицинская лаборатория. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Порядка тысячи детей с онкзаболеваниями за пять лет работы фонда "Круг добра" получили доступ к скоропомощным препаратам для лечения рака, на их закупку было направлено 17 миллиардов рублей, сообщил глава фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.
В пятницу в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" проходит пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с детским раком, который отмечается 15 февраля.
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Онколог рассказал, какие обследования важно проходить после 50 лет
2 февраля, 02:59
"Вот четыре препарата, которые можно назвать скоропомощными препаратами, требующие незамедлительного применения, динутуксимаб, таворафениб, резурок и другие препараты, ранее которые были недоступны в стране, сейчас находятся в аптеках федеральных учреждений, и врачи после постановки диагноза буквально в первые дни могут уже их применять. И препараты спасают жизни. Примерно тысяча детей с онкологическими заболеваниями за пять лет получили доступ к этим инновационным видам лечения", - сказал Ткаченко.
Он уточнил, что фонд направил на закупку этих препаратов 17 миллиардов рублей. Также в дополнение к этому еще 200 миллионов рублей были направлены на приобретение медицинских изделий.
"В перечне фонда сейчас 110 наименований заболеваний, 133 наименований лекарственных препаратов и медицинских изделий, которые закупаются в дополнение к программе государственной гарантии. И вот среди этого спектра 12 заболеваний онкологических", - пояснил Ткаченко.
Фонд "Круг добра" создан указом президента РФ Владимира Путина 5 января 2021 года для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными. Его цель - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания дорогостоящей медицинской помощи российским детям, обеспечения их лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в РФ, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Две трети россиян считают рак излечимым, показало исследование
27 октября 2025, 17:33
 
