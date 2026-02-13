Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 13.02.2026 (обновлено: 17:23 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/deputat-2074138519.html
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы - РИА Новости, 13.02.2026
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы, следует из электронной базы палаты. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:35:00+03:00
2026-02-13T17:23:00+03:00
политика
тульская область
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074135584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac96a2bd908b7a8d67332830b56d5d34.jpg
https://ria.ru/20260202/isk-2071603638.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074135584_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1d0fb55313c088e1ccd9149727dbf161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тульская область, госдума рф
Политика, Тульская область, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы

В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Дзюбы

CC BY-SA 4.0 / Makkkeeva / Виктор Дзюба
Виктор Дзюба - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
CC BY-SA 4.0 / Makkkeeva /
Виктор Дзюба. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы, следует из электронной базы палаты.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Дзюбы Виктора Викторовича, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу №183", — говорится в проекте постановления.
Его рассмотрят на пленарном заседании 17 февраля.
Заявление о сложении полномочий по собственному желанию подал сам Дзюба.
В начале декабря Госдума прекратила полномочия Анатолия Вороновского, которого до этого лишили депутатской неприкосновенности из-за уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.
В апреле прошлого года аналогичное решение парламентарии приняли в отношении Юрия Напсо. В этом случае поводом стало неисполнений им обязанностей — он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Приставы арестовывают компании по иску к экс-депутату Вороновскому
2 февраля, 01:16
 
ПолитикаТульская областьГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала