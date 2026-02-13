В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы

В начале декабря Госдума прекратила полномочия Анатолия Вороновского, которого до этого лишили депутатской неприкосновенности из-за уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

В апреле прошлого года аналогичное решение парламентарии приняли в отношении Юрия Напсо. В этом случае поводом стало неисполнений им обязанностей — он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.