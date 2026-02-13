https://ria.ru/20260213/deputat-2074138519.html
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы - РИА Новости, 13.02.2026
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы, следует из электронной базы палаты. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T12:35:00+03:00
2026-02-13T12:35:00+03:00
2026-02-13T17:23:00+03:00
политика
тульская область
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074135584_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac96a2bd908b7a8d67332830b56d5d34.jpg
https://ria.ru/20260202/isk-2071603638.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0d/2074135584_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1d0fb55313c088e1ccd9149727dbf161.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, тульская область, госдума рф
Политика, Тульская область, Госдума РФ
В Госдуму внесли проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
В ГД внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий Дзюбы
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости.
Госдума рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы, следует из электронной базы
палаты.
"Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной Думы Дзюбы Виктора Викторовича, избранного по Тульскому одномандатному избирательному округу №183", — говорится в проекте постановления.
Его рассмотрят на пленарном заседании 17 февраля.
Заявление о сложении полномочий по собственному желанию подал сам Дзюба.
В начале декабря Госдума прекратила полномочия Анатолия Вороновского, которого до этого лишили депутатской неприкосновенности из-за уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.
В апреле прошлого года аналогичное решение парламентарии приняли в отношении Юрия Напсо. В этом случае поводом стало неисполнений им обязанностей — он не был в стенах Государственной Думы около двух лет, более 200 дней из них — без уважительной причины.