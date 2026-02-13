Рейтинг@Mail.ru
Финансист объяснил, кто шлет на карты деньги “из ниоткуда” - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/dengi-2074056898.html
Финансист объяснил, кто шлет на карты деньги “из ниоткуда”
Финансист объяснил, кто шлет на карты деньги “из ниоткуда” - РИА Новости, 13.02.2026
Финансист объяснил, кто шлет на карты деньги “из ниоткуда”
Приход на карту загадочных денег от неизвестного отправителя — повод не радоваться, а насторожиться: скорее всего, это часть противозаконной схемы, рассказал... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T03:18:00+03:00
2026-02-13T03:18:00+03:00
технологии
михаил гордиенко
рэу имени г. в. плеханова
мошенники
мошенничество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_200521c709e57c142eed059fdb893b02.jpg
https://ria.ru/20251111/podozrenie-2054055243.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972160678_196:37:2878:2048_1920x0_80_0_0_5c9563f07294038ea5588bf42181ea19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, михаил гордиенко, рэу имени г. в. плеханова, мошенники, мошенничество
Технологии, Михаил Гордиенко, РЭУ имени Г. В. Плеханова, мошенники, Мошенничество
Финансист объяснил, кто шлет на карты деньги “из ниоткуда”

Финансист Гордиенко: за неизвестными деньгами на карте могут стоять мошенники

© iStock.com / filadendronДевушка с банковской картой и ноутбуком
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© iStock.com / filadendron
Девушка с банковской картой и ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Приход на карту загадочных денег от неизвестного отправителя — повод не радоваться, а насторожиться: скорее всего, это часть противозаконной схемы, рассказал агентству “Прайм” профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.
«
“Прежде всего, это отмывание денег. Преступники крадут деньги с чужих счетов и переводят их на банковские карты тех граждан, контакты которых у них имеются. Затем они просят держателей карт вернуть средства на другой счет, якобы исправляя "ошибку", — рассказал он.
Участие в подобных схемах может быть расценено, как дропперство — предоставление своей карты преступникам для сокрытия незаконно нажитых средств. Уголовная ответственность за это наступает уже с 16 лет, предостерег Гордиенко.
Он советует в случае прихода “денег из ниоткуда” не тратить их, не контактировать с отправителем, а написать заявление в полицию. Так можно себя обезопасить.
Банковская карта - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Аналитик назвала сумму перевода, которую банки считают подозрительной
11 ноября 2025, 03:15
 
ТехнологииМихаил ГордиенкоРЭУ имени Г. В. ПлехановамошенникиМошенничество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала