https://ria.ru/20260213/den-2074066452.html
Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника
Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника - РИА Новости, 13.02.2026
Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника
Генеральный директор АНО "Центр реализации социальных проектов "Рыбаки и Охотники" Александр Бондар предложил учредить 14 февраля День рыбака и охотника. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T04:12:00+03:00
2026-02-13T04:12:00+03:00
2026-02-13T04:12:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855823237_0:45:1768:1040_1920x0_80_0_0_065d1c485c8b95c868f69e4cff26dc22.jpg
https://ria.ru/20260213/rybalka-2074063518.html
https://ria.ru/20240130/rybalka-1924261378.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/04/1855823237_76:0:1463:1040_1920x0_80_0_0_03834608ed0a24804a86eaa99bc4c4da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника
РИА Новости: в РФ предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника
МОСЕВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Центр реализации социальных проектов "Рыбаки и Охотники" Александр Бондар предложил учредить 14 февраля День рыбака и охотника.
Обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим Вас рассмотреть возможность о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13.03.1995 №32-ФЗ и учреждении новой памятной даты "Дня рыбака и охотника" 14 февраля в перечень памятных дат России", - сказано в письме.
В документе отмечается, что придание этому празднику официального статуса внесет вклад в восстановление исторических и духовных традиций, создаст условия для укрепления института семьи, пропаганды активного отдыха на природе и воспитания бережного отношения к окружающей среде среди молодежи, а также послужит укреплению национальной идентичности и уважения к труду представителей одного из самых древних промыслов России
.
В обращении Бондар рассказал, что у значимой части российского общества 14 февраля ассоциируется с днем Святого Трифона - покровителя рыбаков и охотников.
По его словам, Святой Трифон издревле почитается в русской православной традиции как покровитель рыболовов и охотников, и в день его памяти, 14 февраля, традиционно проводятся молебны, где представители этого промысла обращаются к святому с просьбой о хорошем улове, успехе в охоте и защите от возможных опасностей.