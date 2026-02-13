Рейтинг@Mail.ru
04:12 13.02.2026
Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника
Генеральный директор АНО "Центр реализации социальных проектов "Рыбаки и Охотники" Александр Бондар предложил учредить 14 февраля День рыбака и охотника. РИА Новости, 13.02.2026
Новости
Общество, Россия
Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника

РИА Новости: в РФ предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника

Участники фестиваля рыбалки на льду
Участники фестиваля рыбалки на льду - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© РИА Новости / Виктор Сатановский
Перейти в медиабанк
Участники фестиваля рыбалки на льду. Архивное фото
МОСЕВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Центр реализации социальных проектов "Рыбаки и Охотники" Александр Бондар предложил учредить 14 февраля День рыбака и охотника.
Обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.
Рыбак на Большом Дворцовом пруду в музее-усадьбе Кусково в Москве
Юрист предупредил о штрафе за зимнюю рыбалку
Вчера, 03:08
"Просим Вас рассмотреть возможность о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13.03.1995 №32-ФЗ и учреждении новой памятной даты "Дня рыбака и охотника" 14 февраля в перечень памятных дат России", - сказано в письме.
В документе отмечается, что придание этому празднику официального статуса внесет вклад в восстановление исторических и духовных традиций, создаст условия для укрепления института семьи, пропаганды активного отдыха на природе и воспитания бережного отношения к окружающей среде среди молодежи, а также послужит укреплению национальной идентичности и уважения к труду представителей одного из самых древних промыслов России.
В обращении Бондар рассказал, что у значимой части российского общества 14 февраля ассоциируется с днем Святого Трифона - покровителя рыбаков и охотников.
По его словам, Святой Трифон издревле почитается в русской православной традиции как покровитель рыболовов и охотников, и в день его памяти, 14 февраля, традиционно проводятся молебны, где представители этого промысла обращаются к святому с просьбой о хорошем улове, успехе в охоте и защите от возможных опасностей.
Рыбаки на льду реки Ангара в Иркутске
Спасатели перечислили правила безопасности на зимней рыбалке
30 января 2024, 03:10
 
