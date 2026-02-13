Общественники предложили учредить 14 февраля День рыбака и охотника

МОСЕВА, 13 фев - РИА Новости. Генеральный директор АНО "Центр реализации социальных проектов "Рыбаки и Охотники" Александр Бондар предложил учредить 14 февраля День рыбака и охотника.

Обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим Вас рассмотреть возможность о внесении изменений в ФЗ "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13.03.1995 №32-ФЗ и учреждении новой памятной даты "Дня рыбака и охотника" 14 февраля в перечень памятных дат России", - сказано в письме.

В документе отмечается, что придание этому празднику официального статуса внесет вклад в восстановление исторических и духовных традиций, создаст условия для укрепления института семьи, пропаганды активного отдыха на природе и воспитания бережного отношения к окружающей среде среди молодежи, а также послужит укреплению национальной идентичности и уважения к труду представителей одного из самых древних промыслов России

В обращении Бондар рассказал, что у значимой части российского общества 14 февраля ассоциируется с днем Святого Трифона - покровителя рыбаков и охотников.