В Пензенской области возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов

По версии следствия, в феврале в администрации Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранцами и впоследствии получили гражданство РФ.

Отмечается, что в рамках дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц при выдаче сертификатов для улучшения жилищных условий, а также детально проверены документы, на основании которых приняты решения. Кроме того, следователи проверят возможные факты нарушения прав семей, которые являлись претендентами на сертификаты, однако их не получили.