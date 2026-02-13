https://ria.ru/20260213/delo-2074119663.html
В Пензенской области возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов
Уголовное дело о халатности чиновников при выдаче жилищных сертификатов многодетным семьям возбуждено в Пензенской области, сообщает СК РФ на платформе Мах. РИА Новости, 13.02.2026
Дело о халатности возбудили после выдачи жилищных сертификатов в Сердобске
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности чиновников при выдаче жилищных сертификатов многодетным семьям возбуждено в Пензенской области, сообщает СК РФ на платформе Мах.
"Возбуждено уголовное дело по факту выдачи должностными лицами администрации города Сердобска
и министерства труда, социальной защиты и демографии региона сертификатов для улучшения жилищных условий граждан по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ
(халатность)", - говорится в сообщении
.
По версии следствия, в феврале в администрации Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранцами и впоследствии получили гражданство РФ.
Отмечается, что в рамках дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц при выдаче сертификатов для улучшения жилищных условий, а также детально проверены документы, на основании которых приняты решения. Кроме того, следователи проверят возможные факты нарушения прав семей, которые являлись претендентами на сертификаты, однако их не получили.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.