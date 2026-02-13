Рейтинг@Mail.ru
В Пензенской области возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов
11:45 13.02.2026
В Пензенской области возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов
В Пензенской области возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов
происшествия, россия, сердобск, пензенская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Сердобск, Пензенская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пензенской области возбудили дело после выдачи жилищных сертификатов

Дело о халатности возбудили после выдачи жилищных сертификатов в Сердобске

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Уголовное дело о халатности чиновников при выдаче жилищных сертификатов многодетным семьям возбуждено в Пензенской области, сообщает СК РФ на платформе Мах.
"Возбуждено уголовное дело по факту выдачи должностными лицами администрации города Сердобска и министерства труда, социальной защиты и демографии региона сертификатов для улучшения жилищных условий граждан по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в феврале в администрации Сердобска незаконно выданы сертификаты двум многодетным семьям, члены которых ранее были иностранцами и впоследствии получили гражданство РФ.
Отмечается, что в рамках дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц при выдаче сертификатов для улучшения жилищных условий, а также детально проверены документы, на основании которых приняты решения. Кроме того, следователи проверят возможные факты нарушения прав семей, которые являлись претендентами на сертификаты, однако их не получили.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В Красноярском крае возбудили новые дела против банды, похищавшей женщин
12 февраля, 21:47
 
ПроисшествияРоссияСердобскПензенская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
