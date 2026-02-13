С осужденных по делу о сгоревшем театре Хабаровска взыскали ущерб

ХАБАРОВСК, 13 фев – РИА Новости. Суд в Хабаровске взыскал с двух осужденных по делу о сгоревшем музтеатре Хабаровска порядка 1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пожар на площади 4 тысячи "квадратов" в театре произошел 3 октября 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время сварочных работ, обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Была госпитализирована одна женщина. Фигурантами стали начальник строительного участка компании "Антикор ДВ" Андрей Ивандиков и сварщик Достон Хайдаров.

"Гражданские иски потерпевших и представителей потерпевших удовлетворить в полном объеме. Взыскать солидарно с Ивандикова и Хайдарова в счет возмещения материального ущерба в пользу правительство Хабаровского края в лице Министерства имущества Хабаровского края 967 млн 443 руб, ПАО Мегафон - 3 млн 243 тыс руб, ПАО МТС - 4 млн 607 тыс, ПАО Вымпелком 206 тысяч руб", - сказала судья.

Она отметила, что в пользу ряда лиц также взысканы разные суммы в несколько сотен тысяч рублей.

Начальник участка обвинялся в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сварщик - в уничтожении имущества по неосторожности. Прокурор ранее просил суд назначить начальнику стройучастка шесть лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа, сварщику - 10 месяцев колонии-поселении.