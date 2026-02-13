Рейтинг@Mail.ru
С осужденных по делу о сгоревшем театре Хабаровска взыскали ущерб - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:52 13.02.2026 (обновлено: 05:01 13.02.2026)
https://ria.ru/20260213/delo-2074067649.html
С осужденных по делу о сгоревшем театре Хабаровска взыскали ущерб
С осужденных по делу о сгоревшем театре Хабаровска взыскали ущерб - РИА Новости, 13.02.2026
С осужденных по делу о сгоревшем театре Хабаровска взыскали ущерб
Суд в Хабаровске взыскал с двух осужденных по делу о сгоревшем музтеатре Хабаровска порядка 1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T04:52:00+03:00
2026-02-13T05:01:00+03:00
происшествия
хабаровск
хабаровский край
мтс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976087059_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_fc42b763a3ccc5fd0b4d35cc5c4a6b58.jpg
https://ria.ru/20251209/arest-2060952232.html
https://ria.ru/20260213/teatr-2074067387.html
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976087059_100:0:701:451_1920x0_80_0_0_eda8e822c342da1f46faccbeb64a6e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хабаровск, хабаровский край, мтс
Происшествия, Хабаровск, Хабаровский край, МТС
С осужденных по делу о сгоревшем театре Хабаровска взыскали ущерб

РИА Новости: с фигурантов дела о сгоревшем театре взыскали почти миллиард рублей

© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюТушение пожара в театре музкомедии Хабаровска
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Тушение пожара в театре музкомедии Хабаровска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАБАРОВСК, 13 фев – РИА Новости. Суд в Хабаровске взыскал с двух осужденных по делу о сгоревшем музтеатре Хабаровска порядка 1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пожар на площади 4 тысячи "квадратов" в театре произошел 3 октября 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время сварочных работ, обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Была госпитализирована одна женщина. Фигурантами стали начальник строительного участка компании "Антикор ДВ" Андрей Ивандиков и сварщик Достон Хайдаров.
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Осужденных условно по делу о хищении средств "Роскосмоса" взяли под стражу
9 декабря 2025, 20:13
"Гражданские иски потерпевших и представителей потерпевших удовлетворить в полном объеме. Взыскать солидарно с Ивандикова и Хайдарова в счет возмещения материального ущерба в пользу правительство Хабаровского края в лице Министерства имущества Хабаровского края 967 млн 443 руб, ПАО Мегафон - 3 млн 243 тыс руб, ПАО МТС - 4 млн 607 тыс, ПАО Вымпелком 206 тысяч руб", - сказала судья.
Она отметила, что в пользу ряда лиц также взысканы разные суммы в несколько сотен тысяч рублей.
Начальник участка обвинялся в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сварщик - в уничтожении имущества по неосторожности. Прокурор ранее просил суд назначить начальнику стройучастка шесть лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа, сварщику - 10 месяцев колонии-поселении.
Сгоревший театр начали сносить в январе 2025 года, сообщал корреспондент РИА Новости. Остатки здания сохранять было нецелесообразно. Размер ущерба превысил 980 миллионов рублей, сообщала прокуратура региона. На восстановление здания "с ноля" требуется более 10 миллиардов рублей, заявлял ранее губернатор края Дмитрий Демешин.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр - крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году.
Тушение пожара в музыкальном театре в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Фигурантам дела о сгоревшем музтеатре в Хабаровске вынесли приговор
Вчера, 04:44
 
ПроисшествияХабаровскХабаровский крайМТС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала