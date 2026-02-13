С осужденных по делу о сгоревшем театре Хабаровска взыскали ущерб

ХАБАРОВСК, 13 фев – РИА Новости. Суд в Хабаровске взыскал с двух осужденных по делу о сгоревшем музтеатре Хабаровска порядка 1 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Пожар на площади 4 тысячи "квадратов" в театре произошел 3 октября 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время сварочных работ, обрушились фасад и наружная стена, сообщалось о взрыве четырех баллонов с газом. Была госпитализирована одна женщина. Фигурантами стали начальник строительного участка компании "Антикор ДВ" Андрей Ивандиков и сварщик Достон Хайдаров.
"Гражданские иски потерпевших и представителей потерпевших удовлетворить в полном объеме. Взыскать солидарно с Ивандикова и Хайдарова в счет возмещения материального ущерба в пользу правительство Хабаровского края в лице Министерства имущества Хабаровского края 967 млн 443 руб, ПАО Мегафон - 3 млн 243 тыс руб, ПАО МТС - 4 млн 607 тыс, ПАО Вымпелком 206 тысяч руб", - сказала судья.
Она отметила, что в пользу ряда лиц также взысканы разные суммы в несколько сотен тысяч рублей.
Начальник участка обвинялся в организации незаконной миграции и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Сварщик - в уничтожении имущества по неосторожности. Прокурор ранее просил суд назначить начальнику стройучастка шесть лет колонии и 300 тысяч рублей штрафа, сварщику - 10 месяцев колонии-поселении.
Сгоревший театр начали сносить в январе 2025 года, сообщал корреспондент РИА Новости. Остатки здания сохранять было нецелесообразно. Размер ущерба превысил 980 миллионов рублей, сообщала прокуратура региона. На восстановление здания "с ноля" требуется более 10 миллиардов рублей, заявлял ранее губернатор края Дмитрий Демешин.
Хабаровский краевой академический музыкальный театр - крупнейший профессиональный театр Хабаровского края и ведущий музыкальный театр Дальнего Востока и Восточной Сибири. Основан в 1926 году.