Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
06:12 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/dela-2074070599.html
Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
бали
россия
в мире
индонезия
сергей толченов
бали
россия
индонезия
бали, россия, в мире, индонезия, сергей толченов
Бали, Россия, В мире, Индонезия, Сергей Толченов
Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол

Посол Толченов: ряду россиян грозят дела на Бали из-за пирамид с недвижимостью

Офицеры полиции в Индонезии
Офицеры полиции в Индонезии
© AP Photo / Dita Alangkara
Офицеры полиции в Индонезии. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Ряду россиян грозят уголовные дела на Бали за создание "пирамид" с недвижимостью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
По словам дипломата, сейчас обеспокоенность вызывает бизнес, который некоторые россияне ведут на Бали, в частности проектов в сфере строительства недвижимости.
"По этим вопросам в посольство поступают обращения – проблемы есть, и они носят разный характер. Имеются конкретные обвинения в адрес российских граждан, выступавших инициаторами подобных проектов: их обвиняют, например, в создании так называемых "пирамид", когда собирались средства под обещания строительства апартаментов, однако обязательства не были выполнены", - отметил посол.
Он добавил, что предпочел бы избежать указаний на конкретные фамилии, так как "судебных решений на этот счет пока не вынесено".
"Но, насколько нам известно, местные правоохранительные органы также рассматривают возможность возбуждения дел на основании обращений наших граждан, считающих себя потерпевшими", - рассказал Толченов.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
