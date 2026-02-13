Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол

ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Ряду россиян грозят уголовные дела на Бали за создание "пирамид" с недвижимостью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По словам дипломата, сейчас обеспокоенность вызывает бизнес, который некоторые россияне ведут на Бали , в частности проектов в сфере строительства недвижимости.

"По этим вопросам в посольство поступают обращения – проблемы есть, и они носят разный характер. Имеются конкретные обвинения в адрес российских граждан, выступавших инициаторами подобных проектов: их обвиняют, например, в создании так называемых "пирамид", когда собирались средства под обещания строительства апартаментов, однако обязательства не были выполнены", - отметил посол.

Он добавил, что предпочел бы избежать указаний на конкретные фамилии, так как "судебных решений на этот счет пока не вынесено".