Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
Ряду россиян грозят дела на Бали за создание "пирамид", заявил посол
Ряду россиян грозят уголовные дела на Бали за создание "пирамид" с недвижимостью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
Посол Толченов: ряду россиян грозят дела на Бали из-за пирамид с недвижимостью
ДЖАКАРТА, 13 фев - РИА Новости. Ряду россиян грозят уголовные дела на Бали за создание "пирамид" с недвижимостью, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
По словам дипломата, сейчас обеспокоенность вызывает бизнес, который некоторые россияне ведут на Бали
в частности проектов в сфере строительства недвижимости.
"По этим вопросам в посольство поступают обращения – проблемы есть, и они носят разный характер. Имеются конкретные обвинения в адрес российских граждан, выступавших инициаторами подобных проектов: их обвиняют, например, в создании так называемых "пирамид", когда собирались средства под обещания строительства апартаментов, однако обязательства не были выполнены", - отметил посол.
Он добавил, что предпочел бы избежать указаний на конкретные фамилии, так как "судебных решений на этот счет пока не вынесено".
"Но, насколько нам известно, местные правоохранительные органы также рассматривают возможность возбуждения дел на основании обращений наших граждан, считающих себя потерпевшими", - рассказал Толченов.
