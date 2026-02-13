Прокурор попросил заочно приговорить Чичваркина* к девяти годам колонии

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Прокурор попросил суд заочно приговорить к 9 годам бизнесмена Евгения Чичваркина*, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах России и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала Дорогомиловского суда Москвы.
«
"Прошу… назначить Чичваркину* наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в колонии общего режима", - заявил прокурор в прениях сторон.
Суд отклонил жалобу Роднянского* по делу о распространении фейков об армии
2 декабря 2025, 23:16
Также бизнесмена следует на 5 лет лишить права заниматься администрированием сайтов, отметил гособвинитель.
Защита фигуранта просила вернуть уголовное дело прокурору или вынести оправдательный приговор, так как Чичваркина* должным образом о нем не уведомили.
Чичваркин* обвиняется по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
По версии следствия, в июле 2024 года Чичваркин* за границей разместил в соцсети публикацию, содержащую заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции. Как выяснилось в ходе одного из заседаний, Чичваркину* вменяется распространение ложной информации об ударе ВС РФ по детской больнице "Охматдет" в Киеве.
Кроме того, полагает следствие, Чичваркин*, включенный в 2022 году в реестр иностранных агентов и впоследствии дважды привлеченный к административной ответственности по части 2 статьи 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента), в апреле опубликовал на одном из видеохостингов видеоролик и текстовые комментарии к нему без указания на то, что эти материалы произведены и распространены иностранным агентом либо касаются его деятельности.
Чичваркин* заочно арестован, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
Житель Москвы получил срок за фейки об армии и антироссийские призывы
25 ноября 2025, 15:41