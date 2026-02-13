Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы" - РИА Новости, 13.02.2026
13:08 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/chernyshenko-2074151085.html
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы"
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы" - РИА Новости, 13.02.2026
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы"
Рекордное количество студентов заявлено на участие в региональном этапе чемпионата "Профессионалы", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.02.2026
https://ria.ru/20260125/chernyshenko-2070142797.html
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073400671_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_905a63f5945b9e30430396a635a970f2.jpg
россия, дмитрий чернышенко, общество
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы"

Чемпионат "Профессионалы" побил прошлогодний рекорд по числу участников

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Студент
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Студент. Архивное фото
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Рекордное количество студентов заявлено на участие в региональном этапе чемпионата "Профессионалы", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом году на участие в региональном этапе (чемпионата "Профессионалы" - ред.) заявлено рекордное количество студентов. По сравнению с 2025 годом, их число возросло более чем на 100 тысяч – это 35%", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Уточняется, что по итогам 2025 года общее число участников регионального этапа среди студентов колледжей и техникумов составило 296 тысяч. В 2026 году региональный этап продлится до конца февраля.
Чемпионат "Профессионалы" – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России, он проходит по наиболее востребованным и массовым компетенциям в соответствии с запросами реального сектора экономики.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Чернышенко рассказал, сколько студентов учатся в российских вузах
25 января, 08:37
 
Россия Дмитрий Чернышенко Общество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
