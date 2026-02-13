https://ria.ru/20260213/chernyshenko-2074151085.html
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы"
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы" - РИА Новости, 13.02.2026
Чернышенко заявил об интересе студентов к чемпионату "Профессионалы"
Рекордное количество студентов заявлено на участие в региональном этапе чемпионата "Профессионалы", сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T13:08:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
общество
