Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей

"За последние 5 лет создано более 266 тысяч дополнительных мест для самых маленьких. Наша с вами задача – обеспечить доступность яслей, при строительстве новых детских садов создавать ясельные группы по запросам граждан. Настоятельно прошу глав регионов держать это на личном контроле", – отметил вице-премьер, слова которого приводят в его аппарате.