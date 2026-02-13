Рейтинг@Mail.ru
Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей - РИА Новости, 13.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/chernyshenko-2074084419.html
Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей
Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей - РИА Новости, 13.02.2026
Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал губернаторов всех регионов России обеспечить доступность яслей. РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T09:29:00+03:00
2026-02-13T09:29:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070599444_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_824353cc37a9182b89778ae485d3137a.jpg
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020340616.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1b/2070599444_269:0:2542:1705_1920x0_80_0_0_5cbc940c7c251ce02e14a3fef6d22a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко призвал обеспечить доступность яслей

Чернышенко призвал губернаторов всех регионов обеспечить доступность яслей

© Фото : РосмолодёжьЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© Фото : Росмолодёжь
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал губернаторов всех регионов России обеспечить доступность яслей.
Под председательством Чернышенко в Координационном центре правительства прошло совещание по итогам 2025 года и планам на 2026 год в системе образования. В нем приняли участие губернаторы всех регионов России, а также представители профильных министерств и ведомств.
«
"За последние 5 лет создано более 266 тысяч дополнительных мест для самых маленьких. Наша с вами задача – обеспечить доступность яслей, при строительстве новых детских садов создавать ясельные группы по запросам граждан. Настоятельно прошу глав регионов держать это на личном контроле", – отметил вице-премьер, слова которого приводят в его аппарате.
Ранее президент России Владимир Путин поручил подумать над развитием системы яслей в России, чтобы женщина не выпадала из производственного процесса, не теряла квалификацию, имела возможность вернуться как можно быстрее в профессию.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Симоньян рассказала, почему демографические меры не работают
1 июня 2025, 20:58
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала