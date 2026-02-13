Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказала судья Юлия Меркулова.

Утром в пятницу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло заседание по продлению меры пресечения Чемезову. В начале процесса он попросил судью изменить домашний арест на запрет определённых действий, так как лишён права работать и обеспечивать своих четверых несовершеннолетних детей, а также посещать врачей, у которых уже есть история его болезни.

В разговоре с журналистами на вопрос о состоянии здоровья Чемезов ответил, что дома "психологически легче".

Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В ноябре 2025 года его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска , потом отпустили под домашний арест до 16 февраля по итогам медосвидетельствования.