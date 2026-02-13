Рейтинг@Mail.ru
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест - РИА Новости, 13.02.2026
10:44 13.02.2026 (обновлено: 11:32 13.02.2026)
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест - РИА Новости, 13.02.2026
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве РИА Новости, 13.02.2026
происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест

Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказала судья Юлия Меркулова.
Андрей Северилов - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Следствие запросило арест экс-главы Fesco за растрату
12 февраля, 16:05
Утром в пятницу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга прошло заседание по продлению меры пресечения Чемезову. В начале процесса он попросил судью изменить домашний арест на запрет определённых действий, так как лишён права работать и обеспечивать своих четверых несовершеннолетних детей, а также посещать врачей, у которых уже есть история его болезни.
В разговоре с журналистами на вопрос о состоянии здоровья Чемезов ответил, что дома "психологически легче".
Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В ноябре 2025 года его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска, потом отпустили под домашний арест до 16 февраля по итогам медосвидетельствования.
Бывший замгубернатора проходит по одному делу с бизнесменом, экс-бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, вины никто из них не признает.
Андрей Фалейчик - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Замгубернатора Челябинской области обвинили в получении взятки
12 февраля, 17:45
 
