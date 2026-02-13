https://ria.ru/20260213/chemezov-2074101326.html
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест - РИА Новости, 13.02.2026
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T10:44:00+03:00
2026-02-13T10:44:00+03:00
2026-02-13T11:32:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045839_0:165:1922:1246_1920x0_80_0_0_ffe872a8a893bf7b6fdf84cc682af847.jpg
https://ria.ru/20260212/sud-2073945099.html
https://ria.ru/20260212/vzyatka-2073977187.html
екатеринбург
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045045839_0:85:1922:1527_1920x0_80_0_0_88b6afe4f7ff5badb97aeaf009ab7995.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область
Свердловскому экс-вице-губернатору Чемезову продлили домашний арест
Суд в Екатеринбурге продлил домашний арест экс-вице-губернатору Чемезову
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 фев – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до мая домашний арест бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить: продлить меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказала судья Юлия Меркулова.
Утром в пятницу в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
прошло заседание по продлению меры пресечения Чемезову. В начале процесса он попросил судью изменить домашний арест на запрет определённых действий, так как лишён права работать и обеспечивать своих четверых несовершеннолетних детей, а также посещать врачей, у которых уже есть история его болезни.
В разговоре с журналистами на вопрос о состоянии здоровья Чемезов ответил, что дома "психологически легче".
Чемезова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. В ноябре 2025 года его перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска
, потом отпустили под домашний арест до 16 февраля по итогам медосвидетельствования.
Бывший замгубернатора проходит по одному делу с бизнесменом, экс-бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым
, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания". Им вменяют хищение субсидий, выделенных областным правительством, вины никто из них не признает.