Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине
02:17 13.02.2026 (обновлено: 10:48 13.02.2026)
Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине
Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине - РИА Новости, 13.02.2026
Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине
Мошенники вряд ли смогут воспользоваться в своих целях оставленными в магазинах чужими чеками, но сохранять этот документ все же нужно, рассказал агентству... РИА Новости, 13.02.2026
2026
Новости
общество, мошенники, мошенничество
Общество, мошенники, Мошенничество
Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине

Юрист Базылев: чеки из магазина нужно сохранять, чтобы защититься от мошенников

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Мошенники вряд ли смогут воспользоваться в своих целях оставленными в магазинах чужими чеками, но сохранять этот документ все же нужно, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
"История про то, что обычный кассовый чек может стать источником информации для мошенников — мягко говоря, преувеличена. Кассовые и даже товарные чеки (документ с более развернутым описанием товара) не содержат номера банковской карты и ФИО покупателя", — объяснил он.
При этом сохранять чек все-таки нужно, по крайней мере в электронном виде. При необходимости это поможет доказать совершение покупки и проверить продавца на честность — не взяли ли с вас лишнего, заключил Базылев.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Россиян со сбережениями предупредили о риске их потери
9 февраля, 02:10
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
