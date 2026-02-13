Юрист раскрыл, зачем на самом деле нужно брать чек в магазине

"История про то, что обычный кассовый чек может стать источником информации для мошенников — мягко говоря, преувеличена. Кассовые и даже товарные чеки (документ с более развернутым описанием товара) не содержат номера банковской карты и ФИО покупателя", — объяснил он.

При этом сохранять чек все-таки нужно, по крайней мере в электронном виде. При необходимости это поможет доказать совершение покупки и проверить продавца на честность — не взяли ли с вас лишнего, заключил Базылев.