МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Группировка наемников "Специальная латинская бригада" (СЛБ) присоединилась 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик СЛБ в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей заявил, что его бригада "работает напрямую" с 31-й отдельной механизированной бригадой ВСУ. В соцсетях СЛБ и ее лидера Хулио Сезара Сосы Дюрана, заочно осужденного российским судом, также размещены многочисленные изображения с нарукавным знаком этого подразделения ВСУ, созданного в 2023 году.
В декабре 2025 года во Львове был похоронен воевавший в 31-й отдельной механизированной бригаде ВСУ бразильский наемник Луис Фелипе Виейра Толедо Порто.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
