https://ria.ru/20260213/bpla-2074202654.html
В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ
В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ - РИА Новости, 13.02.2026
В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ
Жительница села Графовка Белгородской области ранена в результате взрыва украинского беспилотника, пострадавшую госпитализируют, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 13.02.2026
2026-02-13T15:46:00+03:00
2026-02-13T15:46:00+03:00
2026-02-13T15:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Белгородская область
В Белгородской области женщина пострадала при взрыве дрона ВСУ
В селе Графовка женщина получила ранения при взрыве украинского БПЛА