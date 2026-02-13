В горах в Болгарии нашли тела шести мужчин, пишут СМИ

Агентство указывает, что два погибших на перевале Петрохан скончались от пулевых ранений в голову, на их телах обнаружены следы ожогов, а на руках - следы пороха, на месте происшествия также были найдены две гильзы. Причина гибели третьего лица еще устанавливается, при этом отмечено, что часть его одежды обгорела, а руки были испачканы в крови. Погибшие мужчины были в возрасте от 45 до 51 года.