В горах в Болгарии нашли тела шести мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
17:51 13.02.2026
https://ria.ru/20260213/bolgarija-2074247092.html
В горах в Болгарии нашли тела шести мужчин, пишут СМИ
В горах в Болгарии нашли тела шести мужчин, пишут СМИ - РИА Новости, 13.02.2026
В горах в Болгарии нашли тела шести мужчин, пишут СМИ
Тела шести мужчин найдены в горах на северо-западе Болгарии, власти подозревают причастность неустановленной секты к загадочным к смертям, передает агентство... РИА Новости, 13.02.2026
в мире
болгария
мексика
болгария
мексика
в мире, болгария, мексика
В мире, Болгария, Мексика
В горах в Болгарии нашли тела шести мужчин, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Тела шести мужчин найдены в горах на северо-западе Болгарии, власти подозревают причастность неустановленной секты к загадочным к смертям, передает агентство Novinite.
"В начале февраля 2026 года Болгарию потрясло ужасное открытие, которое переросло в одно из самых тревожных дел в стране за последнее время. Второго февраля власти обнаружили тела трех мужчин в горном домике на перевале Петрохан... Неделю спустя ужас усугубился, когда еще три тела были обнаружены в заброшенном кемпере у подножия горы Околчица", - говорится в публикации.
Агентство указывает, что два погибших на перевале Петрохан скончались от пулевых ранений в голову, на их телах обнаружены следы ожогов, а на руках - следы пороха, на месте происшествия также были найдены две гильзы. Причина гибели третьего лица еще устанавливается, при этом отмечено, что часть его одежды обгорела, а руки были испачканы в крови. Погибшие мужчины были в возрасте от 45 до 51 года.
Что же касается погибших у Околчицы, агентству известно об обнаружении пулевых ранений на головах двоих погибших - 22-летнего и 15-летнего юношей. При этом следы пороха найдены на руках 51-летнего Ивайло Калушева - спелеолога и "духовного лидера" возможной секты.
Калушев, по словам следователей, возглавлял "закрытое общество с элементами секты", действовавшее между Болгарией и Мексикой. Отмечается, что Агентство национальной безопасности Болгарии изъяло из дома Калушева массив различной религиозной литературы, называемый в публикации "сектантской библиотекой".
Также, согласно информации расследования, Калушев подозревается в сексуальном насилии в отношении ряда несовершеннолетних участников секты - установлены личности по меньшей мере трех возможных жертв надругательства со стороны Калушева, двое из которых были обнаружены мертвыми вместе с ним.
